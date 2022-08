Amazon Echo Dot 3: a questo prezzo (19€) è imperdibile

Interessante occasione per portarsi a casa il piccolo Amazon Echo Dot 3, l’assistente vocale con Alexa integrato, con uno sconto del 60% subito applicato sul prezzo di listino. Grazie a questa promozione infatti lo paghi soltanto 19,99€: approfittane subito e, se sei un abbonato Prime, sarà a casa tua già domani.

Amazon Echo Dot 3: il piccolo assistente vocale con Alexa che piazzi dove vuoi

Amazon Echo Dot 3 è l’altoparlante intelligente più venduto, realizzato con un rivestimento in tessuto e dalle dimensioni talmente compatte che lo adatti perfettamente anche agli spazi più piccoli. Grazie all’integrazione con Alexa, puoi controllare la musica con la tua voce ascoltando brani in streaming da servizi come Amazon Music, Apple Music, Spotify, TuneIn e altri servizi.

Per riempire di musica casa tua puoi anche sceglierne di acquistarne più di uno, visto il costo veramente basso grazie a questa offerta, e collegarli tra loro per creare un effetto audio stereo potente. Alexa, nel frattempo, sarà sempre pronta ad aiutarti non solo con la musica, ma anche leggendoti le ultime notizie, le previsioni del tempo, impostare timer e sveglie e controllare eventuali altri dispositivi intelligenti.

Tutto questo può essere tuo ad un prezzo veramente irrisorio: Amazon Echo Dot 3 è in offerta a soli 19,99€ ancora per pochissimo. Se sei abilitato, puoi persino pagare in 5 comode rate mensili da…4 euro, ma siamo sicuri che non sia un’opzione da tenere in considerazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.