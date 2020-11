Amazon Echo e Philips Hue insieme a soli 77,99€

Per avere una casa domotica non è necessario spendere chissà che cifre. Soprattutto se si sfruttano le offerte giuste messe a disposizione da Amazon. Oggi è presente una super offerta che consente di acquistare un kit composto da Amazon Echo e una lampadina smart Philips Hue ad un prezzo veramente eccezionale, scontato di oltre 40€ rispetto al listino.

Amazon Echo e Philips Hue insieme con un bundle esclusivo

Amazon Echo di quarta generazione è in offerta insieme ad una lampadina Philips Hue che può essere gestita tramite comandi vocali. Il nuovo Echo presenta un nuovo look e un nuovo suono, grazie ad alti nitidi, medi dinamici e bassi profondi, per un suono ricco e definito che si adatta automaticamente a qualsiasi ambiente.

Con l’hub integrato all’interno di Amazon Echo è possibile gestire tutti i dispositivi funzionanti su protocollo Zigbee compatibili: luci, serrature, sensori e chi più ne ha più ne metta.

L’offerta Amazon vi permette di portarvi a casa questo bundle al costo di soli 77,99 euro invece di 119,94 euro di listino.