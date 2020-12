Amazon Echo Flex al 50% per un tempo limitato

Il prodotto che vi suggeriamo oggi è una delle ultime novità nell’ecosistema dedicato ad Alexa, che Amazon propone per un tempo limitato a metà prezzo. Stiamo parlando del nuovissimo Echo Flex, dispositivo prodotto direttamente dal colosso dell’e-commerce che porta Alexa in casa. Con questo nuovo apparecchio utilizzare le funzioni smart in tutta la casa sarà ancora più semplice e soprattutto economico.

Amazon Echo Flex: caratteristiche tecniche

Echo Flex rappresenta il dispositivo più piccolo ed economico della gamma. Questo dispone infatti di una spina integrata e va inserito direttamente nella presa di corrente. Possiede due microfoni ed un piccolo altoparlante da 0,6 pollici che permette di interfacciarsi con Alexa, l’assistente vocale di Amazon. Attraverso il Wi-Fi di casa potremo gestire le luci, piuttosto che la macchina del caffè o le telecamere di videosorveglianza intelligenti. Naturalmente è possibile connettere un altoparlante sia via bluetooth che con cavo AUX per ascoltare la musica o rispondere alle telefonate.

Comoda la presa USB nella parte inferiore che permette di utilizzare accessori (venduti separatamente) come un sensore di movimento o una luce notturna. In alternativa la porta USB può essere utilizzata per ricaricare il cellulare attraverso l’apposito cavo. Anche la privacy e la sicurezza sono tutelate attraverso un comodo pulsante che permette di disattivare i microfoni. Si tratta quindi di una soluzione estremamente pratica e compatta per fruire di uno degli assistenti vocali più apprezzati e versatili del mercato. Il prezzo? Solo 14,99 euro, su Amazon naturalmente, con uno sconto del 50% rispetto al prezzo di listino.