Amazon Echo Flex al prezzo del Black Friday. Che BOMBA

Porta Alexa in ogni stanza con la massima flessibilità e una spesa semplicemente irrisorio, grazie all’offerta di Amazon che sconta Echo Flex del 50% a soli 14,99 euro. Si tratta del dispositivo più piccolo e versatile della famiglia Echo che puoi spostare agevolmente da una stanza all’altra in un secondo grazie alla spina integrata.

Amazon Echo Flex: caratteristiche tecniche

Echo Flex, infatti, va inserito direttamente nella presa di corrente grazie ad un design estremamente compatto. Una volta collegato alla rete Wi-Fi, Alexa sarà pronta ad aiutarti da qualsiasi stanza in cui deciderai di installare Echo Flex. All’interno, infatti, sono presenti i microfoni che permette l’utilizzo dei comandi vocali. Il piccolo altoparlante integrato, invece, ti fornirà il feedback audio. Non manca l’ingresso jack da 3,5mm che ti consente anche di ascoltare la musica con un altoparlante esterno. In questo modo potrai gestire la riproduzione direttamente con la voce. Echo Flex ti garantirà l’accesso a tutte le funzionalità di Alexa e alle skill attualmente disponibili per Amazon Echo.

La maggiore comodità di Echo Flex risiede senza dubbio nel formato, che ti consente di integrare Alexa in ogni stanza della casa con un ingombro ridotto all’osso. Questo ti consente di gestire qualsiasi dispositivo smart con la massima semplicità e dovunque ti trovi. Decisamente comoda la funzione Drop In che ti permette di rimanere in contatto con i tuoi cari che hanno Alexa, o utilizzare gli Echo Flex come interfoni. Nella parte frontale, inoltre, è presente il tradizionale pulsante Echo per la disattivazione dei microfoni così da garantire la massima privacy ogni volta che lo vorrai. Nel complesso un dispositivo decisamente semplice quanto pratico che ti consente di espandere le capacità di Alexa, o provarle per la prima volta con la massima flessibilità.

Grazie allo sconto del 50%, Echo Flex è disponibile a soli 14,99 euro su Amazon.