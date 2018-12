Amazon Echo e Echo Dot: l'offerta è last-minute

Amazon ha improvvisamente scontato i propri Echo, portandoli così tra le offerte “Last Minute” con cui sta accompagnando la propria utenza verso il Natale. Si tratta di un’offerta di grande importanza poiché incide fortemente sul prezzo e taglia il costo di accesso ad un device di potenziale interesse per la corsa al regalo di Natale. Gli assistenti vocali (in questo caso si tratta di device basati su Alexa) sono una delle novità degli ultimi mesi e con questa mossa Amazon potrebbe staccare il biglietto per vincere a mani basse la sfida degli assistenti da posizionare sotto l’albero.

Lo sconto è duplice: Amazon Echo (2a generazione) passa da 99,99 euro a 64,99€, con uno sconto complessivo pari a ben il 35%. Ancor più ampia è invece la sforbiciata per Amazon Echo Dot di 3a generazione, la versione “mini” dell’assistente vocale: il prezzo in questo caso passa da 59,99 euro a 29,99 euro con uno sconto complessivo pari al 50%. In entrambi i casi lo sconto è valido su tutte e tre le colorazioni disponibili (antracite, grigio chiaro e grigio mélange). Qui i riferimenti per l’acquisto scontato:

Sebbene Amazon non specifichi quanto sia destinata a durare l’offerta, con ogni probabilità durerà appena qualche ora, forse l’intera giornata, in ottemperanza a quelle che sono le politiche di sconto adottate dalla sezione “last minute” dello store. Non è detto che sconti similari non possano in seguito essere applicati anche su Echo Plus e Echo Spot, le ulteriori due versioni dell’assistente basato su Alexa.

Chi fosse interessato potrà scegliere tra Echo ed Echo Dot valutando soprattutto il fatto che la differenza sostanziale tra i due modelli è a livello audio: altoparlante da 41mm nella versione “mini” contro l’accoppiata di woofer da 63mm e tweeter da 16mm nella versione più generosa. Echo, rispetto a Echo Dot, è dotato inoltre di doppio altoparlante con processore Dolby. Diversa qualità, insomma, e prezzo differente, ma a seguito della scontistica di queste ore la forbice si riduce e la versione più generosa sembra essere la migliore opzione in assoluto.