Altra valanga di occasioni sui dispositivi Amazon, proposti oggi in offerta dallo store: tra quelli più interessanti segnaliamo qui il bundle che unisce lo smart speaker Echo di quarta generazione (il più recente) e la lampadina Philips Hue che si può controllare tramite applicazione su smartphone, comandi vocali o impostando delle routing: è acquistabile con uno sconto del 20% sul prezzo di listino.

Amazon: 20% di sconto sul kit Echo-Philips Hue

Su Amazon Echo c’è poco da aggiungere. È l’altoparlante intelligente basato sull’assistente Alexa con hub Zigbee integrato per la smart home. La qualità delle componenti audio è stata migliorata rispetto a quanto offrivano i modelli precedenti. Il design somiglia a una sfera e il sonoro viene riprodotto in ogni direzione. Il kit oggi in offerta permette di scegliere tra quattro colorazioni della finitura in tessuto: Antracite, Bianco ghiaccio, Ceruleo e Product(RED) come visibile nell’immagine di apertura.

Come scritto in apertura non è la sola offerta di oggi sui dispositivi Amazon: tra le altre vale la pena citare Echo Dot a -50%, Echo Flex a -33%, Echo Show 5 a -39%, Echo Show 8 a -31%, Fire TV Stick Lite a -17%, Fire TV Stick a -25% e Fire TV Stick 4K a -33%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.