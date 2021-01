Monitor Dell con Nvidia G-Sync a meno di 250 euro

Se siete alla ricerca di un buon monitor, votato principalmente ai videogiochi, oggi Amazon propone un’offerta interessante. Il monitor in promozione è il Dell S2721HGF, una soluzione che fa del rapporto qualità/prezzo il suo punto di forza.

Monitor Dell S2721HGF: caratteristiche tecniche

Innanzitutto la soluzione di Dell propone un pannello Full HD (1920×1080) da 27 pollici con una curvatura di 1500R. Il tempo di risposta GtG è di 4ms, sufficiente ad annullare quasi del tutto il fastidioso effetto “ghosting” causato dalla risposta lenta dei pixel al cambio di colore. Tuttavia va sottolineato che il pannello utilizza la tecnologia VA, in grado di offrire una riproduzione cromatica più fedele ed un angolo di visione decisamente più esteso rispetto ai TN. La frequenza di aggiornamento invece è di 144Hz, il che offre un’esperienza di gioco nettamente più fluida. Non mancano alcune funzionalità specifiche come il supporto al Freesync di AMD ed al G-Sync di Nvidia. Le due tecnologie permettono di sincronizzare i frame prodotti dalla VGA con quelli visualizzati dal monitor, sia che si utilizzi una scheda video AMD che Nvidia.

Interessante il sistema di dissipazione del calore, che permette all’aria di entrare dalla parte posteriore per poi fuoriuscire dalla parte superiore. Questo permette al monitor di funzionare sempre al massimo delle prestazioni anche per lunghe sessioni senza il rischio di surriscaldamento. Buono invece il supporto, che permette di regolare il monitor sia in altezza che in inclinazione. Sul fronte della connettività invece il monitor è piuttosto essenziale, con due porte HDMI ed una DisplayPort a cui si somma un jack da 3,5mm per le cuffie. Nel complesso comunque un monitor decisamente versatile, adatto ad ogni utilizzo grazie al pannello VA, ma perfetto per i videogiocatori più esigenti.

Grazie all’offerta di oggi, su Amazon è possibile acquistare il monitor di Dell per soli 233,83 euro, con uno sconto di 31,66 euro sul prezzo di listino.

