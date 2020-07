Amazon Echo Plus e Philips Hue: e luce fu

Un dispositivo Amazon Echo per ascoltare musica e interagire con casa e contenuti, ma anche una lampadina che possa reagire in modo intelligente alle sollecitazioni vocali dell’utente: è questo il nuovo bundle in offerta su Amazon in questi giorni, con un prezzo tagliato di oltre il 50% per offrire una soluzione utile e curiosa a portata di voce.

Echo Plus + Philips Hue

Il bundle è costituito da Amazon Echo Plus di 2a generazione (tra i migliori altoparlanti intelligenti della serie Alexa) e dalla lampadina Philps Hue, tra le più affidabili nel suo genere. Collegarli, istruirli e sincronizzarli è un gioco da ragazzi, ma averli in bundle significa poter agire immediatamente in modo efficace con un “Alexa, accendi la luce” che dia il senso di una smart home in pochi minuti: ogni altra estensione verrà di conseguenza ad arricchire l’esperienza che si intende avere con Alexa in casa propria.

Configura i tuoi dispositivi per Casa Intelligente senza un hub separato. Chiedi ad Alexa di controllare i dispositivi Zigbee per Casa Intelligente compatibili come lampadine, interruttori ed altri ancora. Echo Plus è anche dotato di un sensore di temperatura integrato.

Il prezzo è di 69,99 euro, con un taglio di 80 euro (53%) rispetto al prezzo originario (149,99 euro). Il bundle è stato più volte in offerta in passato, ma il prezzo non era mai sceso così in basso come in queste ore.