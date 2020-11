In quello che è l’ultimo giorno del “Black Friday in anticipo” di Amazon, alla vigilia di quello che sarà il countdown verso gli sconti della prossima settimana, Amazon lancia la grande occasione sul proprio marketplace: quasi tutta la linea Echo è in offerta a tempo, regalando così una grossa opportunità a chiunque stia guardando con curiosità tanto alla nuova generazione di Echo Dot, sia per quanti stanno pensando ad un Echo Show. Lo sconto è addirittura del 50%.

Nuovo Echo Dot 2020: -50%

Gli sconti sono molto importanti, anche e soprattutto sui terminali appena usciti e quindi più appetibili ai fini del regalo natalizio. Uno su tutti si fa notare: il Nuovo Echo Dot (4a generazione) passa da 59,99 a 29,99 euro. Prezzo dimezzato nel giro di poche settimane dall’uscita, insomma, regalando un immediato boost al mondo Alexa in questo sprint di Natale.

Non è mutato, invece, il prezzo dell’Amazon Echo, fratello maggiore del “Dot”: è disponibile a 99,90 euro, anche in versione (RED).

Echo Show: -50%

Lo sconto improvviso coinvolge anche la linea Echo Show, sia da 5 che da 8 pollici. Questi modelli hanno la peculiarità di poter consentire anche una interazione visiva, rivelandosi particolarmente utili laddove la risposta di Alexa vada letta e non solo ascoltata, o dove il dispositivo possa essere usato per una videochiamata o per rispondere al videocitofono intelligente correlato.

Nello specifico i prezzi annunciati sono i seguenti:

Amazon Echo Show 5 89,99 euro 49,99 euro

49,99 euro Amazon Echo Show 8 129,99 euro 64,99 euro

Una apposita pagina raccoglie inoltre tutti gli altri bundle disponibili, ove gli Echo sono abbinati a lampadine, videocamere o prese intelligenti per una maggiore integrazione nella propria smart home.

Amazon Echo Dot 3a generazione: solo 19,90 euro

Ma il prezzo più interessante lo strappa l’Amazon Echo Dot della generazione precedente. La grande differenza rispetto a quello attuale è a livello di design, ma l’interazione con Alexa è in tutto e per tutto similare a quella offerta dall’Echo Dot di nuova generazione.

Il prezzo del “vecchio” Dot, più volte sotto i 30 euro in passato, torna a quei 19,90 euro già sfiorati in occasione del Prime Day e diventando nuovamente l’opportunità low cost più interessante dell’intera famiglia Echo.