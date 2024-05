Amazon Echo Show 8: l'assistente vocale che VOLEVI (-12%)

Oggi c’è un’opportunità imperdibile per migliorare la tua casa e la tua vita quotidiana con l’Amazon Echo Show 8, che è in super sconto del 12% su Amazon. Questo dispositivo è un compagno versatile che ti offre un’esperienza immersiva sia dentro che fuori, oggi al prezzo competitivo di soli 149,99 euro, anziché 169,99 euro.

Amazon Echo Show 8: rendi la tua casa più smart che mai

Lo schermo touch HD da 8″ dell’Amazon Echo Show 8 ti offre una visione chiara e dettagliata, mentre l’audio spaziale avvolgente ti trasporta in un mondo di suoni coinvolgenti. Connettiti ai tuoi servizi di streaming preferiti come Prime Video, Netflix e Amazon Music e lasciati trasportare in un’esperienza di intrattenimento senza precedenti.

Invece grazie all’hub per Casa Intelligente integrato, rende la tua casa ancora più connessa e intelligente. Associa e controlla facilmente i dispositivi compatibili con Zigbee, Matter e Thread, senza bisogno di un hub separato. Gestisci le luci, le videocamere e altro ancora, sia attraverso lo schermo che con la tua voce, per un controllo totale della tua casa.

E se desideri restare in contatto con i tuoi cari, l’Echo Show 8 rende le videochiamate più semplici e fluide che mai. Grazie alla videocamera da 13 MP e alla tecnologia di riduzione del rumore, le tue conversazioni saranno cristalline e senza interruzioni. Puoi anche mostrare i tuoi ricordi più preziosi con Amazon Photos, trasformando lo schermo in una cornice digitale che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente.

Inoltre, l’Echo Show 8 è progettato con la sostenibilità e la privacy al centro. Realizzato con il 29% di materiali riciclati e imballaggi eco-sostenibili, puoi sentirsi bene nel fare una scelta che rispetta l’ambiente. E con funzionalità come il pulsante per disattivare microfono/videocamera e il copri-telecamera integrato, puoi essere sicuro che la tua privacy sia al sicuro.

Insomma, l’Amazon Echo Show 8 è un compagno versatile che migliorerà la tua vita quotidiana in modi che non avresti mai immaginato. Approfitta subito dell’offerta del 12% di sconto su Amazon e porta la tua casa nel futuro, al prezzo speciale di soli 149,99 euro.