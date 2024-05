iPhone 17 sarà significativamente più sottile

Nei giorni precedenti, è emersa la notizia secondo cui tra gli iPhone 17, ovvero la gamma di smartphone Apple attesa per il 2025, ci sarà anche un modello denominato “Slim”, che andrà a caratterizzarsi per il suo spessore ridotto, come intuibile dal nome. Sulla falsariga di queste informazioni, nelle scorse ore, il The Information ha fatto sapere che la “mela morsicata” ha in programma di lanciare un nuovissimo modello con un design “significativamente più sottile”.

iPhone 17 con design molto più sottile

Questo nuovo modello di iPhone 17 dovrebbe andarsi a caratterizzare per un’importante riprogettazione simile ad iPhone X e ciò potrebbe comportare lo spostamento delle fotocamere posteriori dall’angolo in alto a sinistra del dispositivo al centro in alto, unitamente all’implementazione di una Dynamic Island più stretta.

Il dispositivo avrà inoltre un display con dimensioni comprese tra 6,1 e 6,7 pollici. Altre potenziali caratteristiche menzionate includono un telaio in alluminio, l’adozione dl chip A19 e una fotocamera frontale migliorata.

Vengono forniti pure dettagli riguardo il prezzo che, a quanto sembra, sarà più alto rispetto al modello Pro Max, il che suggerisce che il dispositivo potrebbe diventare il nuovo modello top di gamma.

Ad ogni modo, è bene tenere a mente che al lancio della gamma iPhone 17 manca molto tempo, motivo per cui le informazioni trapelate sino a questo momento, che tra l’altro non hanno ancora trovato conferma ufficiale, potrebbero in realtà non corrispondere al vero o comunque alla fine potrebbero rivelarsi imprecise a causa di eventuali modifiche apportate dal colosso di Cupertino con l’avanzare dello sviluppo del progetto.