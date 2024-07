Amazon eero: il router mesh WiFi in sconto per i Prime Day (-38%)

Torna in sconto per i Prime Day 2024 anche Amazon eero, il router WiFi mesh che permette di avere una copertura fino a 140 metri quadri: puoi acquistarlo in offerta a soli 49,99 euro invece di 79,99 (prezzo più basso recente). L’offerta è esclusiva per gli iscritti a Prime: puoi riscattare la tua prova gratuita qui.

Amazon eero: come funziona

Questo router è la soluzione che cercavi per migliorare la tua connessione WiFi. Lo colleghi direttamente al tuo modem e migliori la tua connessione con un sistema veloce e stabile che copre fino a 140 metri quadri. Ideale per lo streaming, il gaming o il lavoro da casa.

Il dispositivo è compatibile ovviamente con altri device dello stesso genere: acquistandone diversi quindi puoi avere una copertura ancora più ampia, utile per grandi ambienti o uffici di lavoro. Lo puoi utilizzare con qualsiasi provider di servizi internet e si configura facilmente grazie all’app eero che ti guida passo per passo e ti consente di gestire e controllare la rete direttamente dallo smartphone.

Grazie alla tecnologia TrueMesh, inoltre, puoi indirizzare il traffico in modo intelligente per evitare congestioni, buffering e interruzioni sgradite. Insomma, i Prime Day 2024 sono la soluzione che aspettavi per migliorare definitivamente la tua esperienza WiFi domestica: acquista adesso Amazon eero a 49,99 euro.