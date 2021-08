Amazon Eero Pro, la rete mesh oggi costa (molto) meno

Poche settimane fa era già successo: pochi giorni di opportunità folle per costruire la propria nuova rete mesh a prezzo d'occasione, affidandosi ad Amazon Eero e ad un improvviso sconto del 35%. Una volta terminata quella parentesi, però, il prezzo era tornato quello tradizionale e la grande opportunità era svanita. Fino a quando? Fino a oggi: sebbene non sia chiaro quanto possa durare (presumibilmente poche ore soltanto), il kit da tre router Amazon eero Pro è tornato in offerta speciale con un risparmio possibile che arriva addirittura a 164 euro.

Amazon eero Pro: sconto SUPER

La rete mesh di eero Pro è nota ed un kit da tre unità può coprire agilmente fino a 560 metri quadri. Un prodotto di qualità assoluta, insomma, con una facilissima configurazione tramite app dedicata. A stupire è il prezzo: solo 305 euro contro i tradizionali 469 euro, creando così una improvvisa golosissima occasione per chiunque stia pensando come riorganizzare la connettività di casa.

Eero Pro è il “top di gamma” della serie, generando una copertura totale e stabile della propria casa, gestendo i singoli dispositivi per una miglior velocità ed ampliando la portata della propria connessione ovunque possa essercene bisogno. Smartphone, elettrodomestici, televisori, PC, lampadine smart, videosorveglianza, termostati e qualunque altro dispositivo connesso potrà essere servito al meglio senza alcun lavoro di cablaggio. 305 euro e il problema è completamente risolto, senza più alcuna preoccupazione. Davvero niente male.