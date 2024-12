Amazon entra nel business della vendita di auto online

Il colosso dell’e-commerce ha deciso di buttarsi a capofitto anche nel business delle quattro ruote con il lancio di Amazon Autos. Finalmente potremo acquistare il nostro bolide dei sogni con un semplice clic, proprio come facciamo con libri, elettrodomestici e tutto il resto.

Il lancio arriva a poco più di un anno da quando Amazon ha annunciato l’intenzione di iniziare a vendere veicoli sul suo marketplace.

Amazon debutta nel mercato della vendita di auto: Hyundai fa da apripista

Per ora, Amazon ha stretto una partnership con Hyundai per partire alla grande in 48 città degli Stati Uniti. Quindi, chi abita in una delle città selezionate, è proprio fortunato. Il piano è di espandersi a macchia d’olio nel 2025, coinvolgendo altre città e marchi automobilistici.

Con Amazon Autos, comprare una macchina sarà semplicissimo. Si potranno sfogliare i modelli disponibili, scegliere colore e optional, e persino firmare i documenti e ottenere un finanziamento, tutto online. Niente più giri interminabili per concessionarie, trattative estenuanti e montagne di scartoffie da compilare. Una volta concluso l’acquisto, non resterà che passare a ritirare il proprio gioiellino. Che dire, sembra quasi troppo bello per essere vero!

Solo auto nuove, almeno per ora

Il mercato online delle auto non è certo una novità. Ci sono già tanti altri siti che permettono di comprare un veicolo con un clic. Però, la maggior parte tratta solo auto usate. La vera differenza di Amazon Autos è che si può acquistare solo modelli nuovi di zecca. E se si preferisce il leasing o si cercano formule di finanziamento più flessibili, buone notizie: arriveranno anche quelle, sempre nel 2025.

Insomma, sembra proprio che con Amazon Autos ci guadagnino un po’ tutti. I produttori come Hyundai avranno accesso all’immenso bacino di utenti del sito. E i clienti potranno finalmente comprare l’auto in tutta trasparenza, con prezzi chiari e definitivi che includono già tasse e commissioni. Niente più brutte sorprese dell’ultimo minuto o lunghe contrattazioni con i venditori.