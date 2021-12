Amazon LAST MINUTE: Echo e Fire TV che arrivano entro Natale

La differenza non la fanno più i prezzi, benché forieri di ottime idee per regali last-minute. La differenza ormai la fanno i tempi di spedizione e la scelta diventa dunque la seguente: acquistare su Amazon rischiando che il pacco non arrivi, oppure cercare nei negozi fisici attingendo ad un minor numero di opzioni? L'ago della bilancia si sposta poco alla volta verso quest'ultima soluzione, ma su Amazon restano ancora alcune possibilità che andranno rapidamente a diminuire fin dalle prossime ore.

Siamo infatti al 20 dicembre. Mancano 4 giorni alla vigilia di Natale, dunque il tempo per le consegne è diventato minimo e il rischio di contrattempi che svuotino lo spazio sotto l'albero inizia ad aumentare. Per evitare spiacevoli sorprese bisogna affidarsi ad opzioni che possano assicurare tanto un buon prezzo, quanto tempi di consegna super-rapidi. La migliore delle soluzioni è affidarsi ai device della stessa Amazon, che in queste ore sono a prezzi abbattuti al minimo e in alcuni casi portano ancora in dote una promessa altisonante: “Arriva entro Natale“.

Quelle che seguono sono tutte le novità ancora disponibili e quelle invece ormai da evitare: corri, ormai è questione di ore e poi anche le ultime possibilità andranno a sfumare. Se vuoi regalare Alexa a qualcuno, soprattutto, il countdown è ormai pressoché terminato: ultime chance per i ritardatari più rapidi, insomma.

Cosa non arriva e cosa arriva entro Natale?

Partiamo da cosa NON arriva più entro Natale perché è decisamente l'elenco più corposo:

Questi, invece, i prodotti ancora disponibili per un acquisto last-minute, ma il consiglio è di essere rapidi poiché poche ore ormai fanno totalmente la differenza:

Amazon Echo

Amazon Fire TV Stick

Amazon Kindle

Amazon Eero

La gamma Amazon Eero per lo sviluppo di una rete mesh Wifi è ancora tutta pressoché disponibile. Trovi qui tutti i device per decidere la miglior soluzione.

Metti subito nel carrello il prodotto desiderato perché nelle prossime ore anche il regalo last-minute non sarà più possibile ed i prodotti di questo elenco non si trovano al di fuori di quel che è il mondo Amazon. Se servono idee ulteriori, qui tutte le offerte del giorno, ma attenzione ai tempi di spedizione e consegna.