Apple: il lancio dei nuovi Mac M4 è imminente

Solo poche ore dopo aver riferito che i primi Mac con chip M4 verranno lanciati a stretto giro, Mark Gurman di Bloomberg ha provveduto a dettagliare maggiormente la cosa. L’autorevole giornalista ha infatti informato che Apple intende lanciare la nuova gamma di computer la prossima settimana, senza però indicare un giorno specifico.

Apple: l’arrivo dei nuovi Mac M4 è imminente

“Settimana impegnativa per Apple la prossima settimana: Apple Intelligence lunedì, poi lancio di M4 Mac, poi risultati degli utili giovedì”, scrive Mark Gurman nel suo ultimo post su X.

Oltre a ciò, Gurman ha riferito che il colosso di Cupertino sta invitando giornalisti e creatori di contenuti a un‘esperienza pratica a Los Angeles il programma per mercoledì prossimo, cosa che, con ogni probabilità, sta a significare che i nuovi Mac dovrebbero essere annunciati prima di allora.

Da tenere presente che anche il leaker Sonny Dickson si è sbilanciato nelle score in merito ai nuovi Mac, affermando di aver sentito che il nuovo Mac mini con cinque porte USB-C potrebbe essere lanciato questa settimana. Da tenere presente che in passato Dickson ha rivelato alcuni dettagli accurati sui futuri prodotti Apple attraverso custodie trapelate e modelli fittizi, ma alcune delle sue affermazioni relative all’hardware si sono rivelate imprecise, per cui è bene prendere il tutto con le pinze.

Ad ogni buon conto, sulla base di queste ultime informazioni, sembra proprio che il gruppo capitanato da Tim Cook annuncerà i primi Mac con chip M4 tra circa una settimana, al più tardi.