Amazon annuncia un esperto AI per lo shopping

Amazon ha annunciato un esperto AI per lo shopping che descrive i prodotti con la voce. Sarà inizialmente disponibile agli utenti statunitensi, ma in futuro potrebbe arrivare in altri paesi. Rimanendo in tema di acquisti, l’azienda di Seattle ha comunicato che ora può consegnare prodotti con batteria utilizzando il servizio Prime Air.

Nell’app di Amazon è già presente Rufus, l’assistente AI che risponde alle domande degli utenti. In questo caso, le informazioni sono testuali, come un normale chatbot. Alcuni utenti statunitensi (la funzionalità verrà estesa a tutti nei prossimi mesi) troveranno il pulsante “Hear the highlights” nella pagina dei prodotti selezionati.

Toccando il pulsante verrà generato un riassunto audio delle principali caratteristiche del prodotto. L’esperto AI aiuterà quindi l’utente nella scelta di acquisto. La funzionalità sfrutta un modello AI di Amazon che recupera le informazioni dalla pagina del prodotto, dalle recensioni pubblicate da altri utenti e online. Il testo finale viene quindi convertito in una breve clip audio, in maniera simile alla funzionalità Audio Overviews di Google.

Amazon ha annunciato un’altra novità per gli utenti statunitensi. La FAA (Federal Aviation Administration) ha rilasciato il permesso per trasportare prodotti con batterie agli ioni di litio, tra cui smartphone, tablet e auricolari. Chi abita nelle due zone coperte dal servizio Prime Air in Texas e Arizona potrà ricevere i pacchi con il drone MK30.

Exciting update in drone delivery from Amazon: Prime Air is now expanding its selection to include popular electronics with lithium-ion batteries, like phones, AirTags, and even grilling thermometers.

Customers who are in eligible areas for drone delivery in Texas and Arizona… pic.twitter.com/wQSpUTE4tu

— Amazon (@amazon) May 20, 2025