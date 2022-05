Amazon Fire 7, edizione 2022: caratteristiche e disponibilità

Amazon ha annunciato in giornata la nuova edizione dei propri tablet Amazon Fire 7. Il prodotto è da sempre incentrato sul miglior connubio possibile tra prezzo e qualità, con un accento sull’importanza del low-cost per l’accesso ad app e contenuti estremamente comuni e desiderati. Il nuovo device risulta essere disponibile alla prenotazione anche in Italia, direttamente sulla pagina ufficiale Amazon.

Sono due i prodotti annunciati in parallelo: Amazon Fire 7 è erede del modello antecedente, mentre Amazon Fire 7 Kids è la versione per bambini nella quale Amazon ha riversato una serie di espedienti aggiuntivi per garantire e migliorare l’esperienza per i minori.

Amazon Fire 7 edizione 2022

La RAM raddoppia, la batteria aumenta del 40%, le performance migliorano del 30%: un tablet in grado di soddisfare al meglio esigenze crescenti, insomma, con un aggiornamento lineare del profilo precedente ed un miglioramento sull’intera gamma delle specifiche di prodotto. Sul dispositivo giunge inoltre il connettore USB-C in allineamento con gli standard di mercato ed i 7 pollici del display si apprestano così ad offrire il meglio di Disney+, Netflix, Prime Video ed ogni altro sistema di intrattenimento.

Basta invocare Alexa per impartire ordini ed una fotocamera 720p è a disposizione per videochiamate e videocall: un dispositivo che può essere acquistato per soli 79,99 euro, insomma, ma che presenta il solito profilo che lo candida ad un uso variegato in molti contesti. La prenotazione può essere portata avanti fin da oggi ma, sulla base delle informazioni disponibili sul marketplace, le consegne non inizieranno prima del 29 giugno.

Fire 7, le caratteristiche

Queste le caratteristiche del device, così come descritte dalla stessa Amazon:

Prestazioni più veloci

Fire 7 ha un processore quad-core da 2,0 GHz più veloce del 30% e una RAM con una capacità doppia rispetto alla generazione precedente, per tornare velocemente al proprio videogame o saltare rapidamente da un’applicazione all’altra.

Fire 7 ha un processore quad-core da 2,0 GHz più veloce del 30% e una RAM con una capacità doppia rispetto alla generazione precedente, per tornare velocemente al proprio videogame o saltare rapidamente da un'applicazione all'altra. Maggiore autonomia della batteria

40% di autonomia in più rispetto alla generazione precedente per un massimo di 10 ore di navigazione, riproduzione video e altro ancora. Disponibile con adattatore USB-C e 5W in-box per una ricarica più facile.

40% di autonomia in più rispetto alla generazione precedente per un massimo di 10 ore di navigazione, riproduzione video e altro ancora. Disponibile con adattatore USB-C e 5W in-box per una ricarica più facile. Sottile, leggero e resistente

Con uno schermo da 7 pollici, Fire 7 è comodo da portare in giro e resiste a schizzi d’acqua, cadute e usura quotidiana, risultando due volte più resistente di iPad Mini (2021) nei test di caduta.

Con uno schermo da 7 pollici, Fire 7 è comodo da portare in giro e resiste a schizzi d'acqua, cadute e usura quotidiana, risultando due volte più resistente di iPad Mini (2021) nei test di caduta. Accesso all'intrattenimento

È possibile guardare o scaricare film e programmi TV su Prime Video, Netflix, Disney+, e altri servizi. Si possono anche utilizzare applicazioni come TikTok, effettuare chiamate su Zoom, connettersi con gli amici su Facebook o Instagram, navigare sul web, leggere eBook, e giocare.

È possibile guardare o scaricare film e programmi TV su Prime Video, Netflix, Disney+, e altri servizi. Si possono anche utilizzare applicazioni come TikTok, effettuare chiamate su Zoom, connettersi con gli amici su Facebook o Instagram, navigare sul web, leggere eBook, e giocare. Contenuti Kindle

Con la modalità scura supportata da Android, i clienti possono comodamente leggere in qualsiasi momento, sia di giorno che di notte, grazie ad una visualizzazione bianco su nero.

Con la modalità scura supportata da Android, i clienti possono comodamente leggere in qualsiasi momento, sia di giorno che di notte, grazie ad una visualizzazione bianco su nero. Rimanere connessi

Ottimizzato per le videochiamate in modalità orizzontale, con telecamere HD frontali e posteriori da 2 MP e registrazione video HD 720p per foto e videochiamate.

Ottimizzato per le videochiamate in modalità orizzontale, con telecamere HD frontali e posteriori da 2 MP e registrazione video HD 720p per foto e videochiamate. Climate Pledge Friendly

Come parte dell’impegno di Amazon per il Global Climate Pledge, i tablet Fire 7 presentano la certificazione ‘Reducing CO2’ di Carbon Trust, con un design che riflette l’obiettivo di decarbonizzazione in linea con il Climate Pledge. Inoltre, i tablet Fire 7 presentano il 35% di plastica riciclata post-consumo e il 95% del suo imballaggio è realizzato con fibra di legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclabili.

Questa nuova generazione offre ai clienti ancora di più di ciò che amano, come prestazioni migliorate e una maggiore durata della batteria, a soli 79,99 euro. Fire 7 è l’ideale per chi cerca portabilità e durata, perché consente di godersi facilmente libri, film, app, giochi, navigare sul Web e gestire al meglio la propria lista di cose da fare Eric Saarnio, Vice President di Amazon Devices International

Quanto costa?

Il riferimento al prezzo di 79,99 euro è relativo alla versione “con pubblicità”: ancora una volta, infatti, è possibile accedere a questo sconto speciale che consente di avanzare 20 euro immediatamente se si accettano piccoli e discreti annunci promozionali, potendo così accedere al device a prezzo ridotto rispetto ai 99,99 euro ufficiali.

La duplice opzione di memoria interna (espandibile fino a 1TB con scheda MicroSD) consente quattro configurazioni:

Nessun cenno ufficiale, al momento, alla versione “Kids” per l’Italia.

