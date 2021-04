Amazon Fire HD 10, ora è anche produttività

Amazon ha annunciato l’inizio delle prenotazioni in Italia del nuovo tablet Fire HD 10, nuovo nato della gamma Fire con cui il gruppo ha messo da tempo un piede nel mondo dei tablet. Il nuovo dispositivo, però, ha in sé una vocazione nuova: non ambisce soltanto a piccole app di gioco, lettura o streaming, ma fa esplicito riferimento anche al mondo della produttività.

Il dispositivo sarà disponibile per la prenotazione fin dalle prossime ore.

Amazon Fire HD 10, prezzo e novità

Amazon Fire HD 10 può essere prenotato a partire da oggi in due versioni: 32 o 64GB. La versione da 32GB è disponibile per 149,99 euro, cifra che passa a 189,99 euro per la versione da 64GB. Le novità sono spalmate sull’intera gamma delle specifiche del tablet, dove l’evoluzione intacca ogni singola specifica rispetto alle generazioni antecedenti. Non c’è soltanto un balzo da 8 a 10 pollici, insomma, ma una ambizione del tutto nuova che si esplicita anche in queste parole di Eric Saarnio, Vicepresidente di Amazon Devices EU:

I nostri migliori tablet continuano a migliorare e oggi siamo contenti di rendere disponibile il nuovo Fire HD 10 ai clienti in Italia. Il nuovo Fire HD 10 offre un display HD, un processore octa-core per prestazioni veloci e reattive e fino a 12 ore di durata della batteria. É l’ideale per intrattenimento e produttività e offre un valore incredibile.

Queste le caratteristiche tecniche del nuovo Fire HD 10, così come da descrizione della stessa Amazon:

Veloce e reattivo: il potente processore octa-core da 2,0 GHz e 3 GB di RAM garantisce prestazioni e avvio delle app rapidi.

il potente processore octa-core da 2,0 GHz e 3 GB di RAM garantisce prestazioni e avvio delle app rapidi. Display straordinario : display Vivid 10.1″, 1080p Full HD con oltre due milioni di pixel.

: display Vivid 10.1″, 1080p Full HD con oltre due milioni di pixel. Design aggiornato : design sottile e leggero grazie alla cornice uniforme e allo schermo rinforzato con vetro di silicato di alluminio.

: design sottile e leggero grazie alla cornice uniforme e allo schermo rinforzato con vetro di silicato di alluminio. Durata della batteria estesa : fino a 12 ore di durata della batteria per navigare sul web, guardare video, ascoltare musica e molto altro.

: fino a 12 ore di durata della batteria per navigare sul web, guardare video, ascoltare musica e molto altro. Ampio spazio di archiviazione : disponibile con 32 GB o 64 GB di memoria interna, oltre al supporto per un massimo di 1 TB di memoria espandibile tramite una scheda microSD, c’è tutto lo spazio necessario per foto, video e app.

: disponibile con 32 GB o 64 GB di memoria interna, oltre al supporto per un massimo di 1 TB di memoria espandibile tramite una scheda microSD, c’è tutto lo spazio necessario per foto, video e app. Intrattenimento : milioni di film, programmi TV, canzoni, libri, app e giochi sempre e ovunque.

: milioni di film, programmi TV, canzoni, libri, app e giochi sempre e ovunque. Connettività : la fotocamera frontale da 2 MP è orientata in orizzontale per supportare le videochiamate widescreen con amici e familiari.

: la fotocamera frontale da 2 MP è orientata in orizzontale per supportare le videochiamate widescreen con amici e familiari. Split screen : funzionalità completamente nuova per Fire OS che mostra due app compatibili, come ad esempio Messenger di Facebook e Prime Video, aperte contemporaneamente, fianco a fianco. Si possono, infatti, visualizzare gli account social mentre si guarda un film, effettuare una videochiamata su Zoom durante l’invio di un messaggio o prendere appunti in OneNote mentre si legge un eBook Kindle.

: funzionalità completamente nuova per Fire OS che mostra due app compatibili, come ad esempio Messenger di Facebook e Prime Video, aperte contemporaneamente, fianco a fianco. Si possono, infatti, visualizzare gli account social mentre si guarda un film, effettuare una videochiamata su Zoom durante l’invio di un messaggio o prendere appunti in OneNote mentre si legge un eBook Kindle. Audio Dolby Atmos coinvolgente : video, giochi e contenuti web dal suono straordinario grazie all’ascolto tramite altoparlanti integrati. Si possono anche collegare altoparlanti esterni o cuffie tramite Bluetooth o jack per cuffie.

: video, giochi e contenuti web dal suono straordinario grazie all’ascolto tramite altoparlanti integrati. Si possono anche collegare altoparlanti esterni o cuffie tramite Bluetooth o jack per cuffie. Climate Pledge Friendly: Il nuovo tablet Fire HD 10 presenta la certificazione “Reducing CO2” di Carbon Trust, una certificazione che dimostra l’impegno nella riduzione della Carbon Footprint dei dispositivi, anno dopo anno.

Nuovo processore, memoria estendibile fino a 1TB, un maggior numero di pollici a disposizione: è questa la base per dar corpo ad un tablet che ha sicuramente ambizioni superiori rispetto a quel che prometteva la gamma Fire antecedente. Il passo in avanti è rappresentato da quattro agganci sul bordo inferiore del tablet, ove può essere saldamente collegata una tastiera supplementare che aggiunge una nuova modalità di interazione con il tablet, trasformandolo in uno schermo da “due-in-uno”. La tastiera non sarà immediatamente disponibile sul mercato italiano.

Specifiche più ambiziose significano una scommessa che si sposta ora sul fronte software, dove FireOS e le app del marketplace dovranno dimostrarsi all’altezza del compito.

Non è un tablet, non è un vero “due-in-uno”, ma il costo di grande appetibilità lo candida facilmente ad un ruolo peculiare che saprà ritagliarsi se potrà dimostrare di essere all’altezza delle stringenti esigenze della produttività, dello studio e del lavoro.