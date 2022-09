Fire HD 8: il tablet di Amazon è tutto nuovo

Il successo ottenuto dei tablet Amazon è da ricercare anzitutto in un elevato rapporto qualità-prezzo, peculiarità che caratterizza anche il nuovo Fire HD 8, presentato oggi e già disponibile per l’acquisto sull’e-commerce. Un prodotto che migliora rispetto al modello precedente sia dal punto di vista del design sia per quanto concerne le prestazioni offerte.

Amazon presenta il nuovo tablet Fire HD 8

Elenchiamo le più importanti specifiche tecniche integrate: display da 8 pollici con risoluzione 1280×800 pixel (189 ppi), processore hexa-core da 2,0 GHz (+30% nelle performance), 2 GB di RAM, 32 o 64 GB di memoria interna con possibilità di espansione attraverso microSD fino a 1 TB, fotocamera frontale e posteriore da 2 megapixel, jack audio da 3,5 mm Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.2, batteria sufficiente per 13 ore di lettura e ricarica USB-C. Le dimensioni si attestano a 201,9×137,3×9,6 mm, il peso è pari a 337 grammi. Tutti gli altri dettagli nella pagina dedicata.

Si tratta di un tablet votato all’intrattenimento multimediale, come testimonia la presenza del supporto a Dolby Atmos. Come ormai da tradizione, è disponibile in due versioni: una con pubblicità oppure senza pubblicità. Questo il commento di Eric Saarnio, Vice President per Amazon Devices International.

Siamo già al secondo decennio dei nostri tablet Fire e l’arrivo della nuova generazione di Fire HD 8 è il più recente esempio del valore imbattibile che i clienti si aspettano da Amazon. La portabilità e la durata di Fire HD 8 consentono ai clienti di godersi libri, film, app, giochi, navigare sul web e gestire la loro lista di cose da fare a casa come in viaggio.

Come scritto in apertura, la fase di preordine è già aperta, con la consegna prevista a partire dal 19 ottobre.

Amazon Fire HD 8 (2022): 32 GB con pubblicità a 114,99 euro;

Amazon Fire HD 8 (2022): 32 GB con pubblicità a 129,99 euro;

Amazon Fire HD 8 (2022): 64 GB con pubblicità a 144,99 euro;

Amazon Fire HD 8 (2022): 64 GB con pubblicità a 159,99 euro.

Ricordiamo che Amazon ha fissato per mercoledì 28 settembre un evento in cui saranno annunciati nuovi dispositivi, con tutta probabilità inerenti alle linee di prodotto Echo e Ring.

