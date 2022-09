Amazon, evento 28 settembre: quali novità?

Tra una settimana conosceremo tutti i dettagli a proposito delle novità che Amazon ha in serbo per i suoi clienti e utenti. Il colosso dell’e-commerce ha infatti annunciato che mercoledì 28 settembre, quando in Italia saranno le ore 18:00, andrà in scena un evento dedicato. Sarà trascorso un anno esatto dall’appuntamento che ha visto, tra le altre cose, la presentazione dello smart display Echo Show 15 per la smart home.

Nuovi dispositivi Amazon: l’evento il 28 settembre

L’invito inoltrato alle redazioni fa riferimento esplicito a nuovi dispositivi, ma anche a funzionalità e servizi. Non fatichiamo a immaginare l’arrivo di prodotti inediti che metteranno ancora una volta al centro l’assistente virtuale Alexa e le potenzialità della sua intelligenza artificiale.

Assisteremo con tutta probabilità a un’ennesima evoluzione della gamma Echo (in questi giorni interessata da forti sconti) e della serie Ring. Non sono circolati particolari rumor né indiscrezioni a proposito degli annunci, almeno fino a oggi.

Sappiamo che, di recente, Amazon ha acquisito la società iRobot che controlla la famiglia di prodotti Roomba, ma considerate le tempistiche strette, difficilmente ci saranno novità ad essa dedicate. Non mancheremo di pubblicare tutti gli aggiornamenti su queste pagine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.