Amazon Echo Show 15: metti Alexa al muro

Echo Show 5 per il comodino, Echo Show 8 per il salotto, Echo Show 10 per la cucina e ora Echo Show 15. Lo puoi appendere al muro o appoggiare, ma avendo a disposizione un'ampia superficie sulla quale organizzare i contenuti che si ritengono più importanti per la propria famiglia. Echo Show 15 è un vero e proprio componente d'arredo che, racchiuso in una cornice come un quadro, mette a disposizione immagini, eventi, agenda, lista delle spese, “to do”.

Amazon Echo Show 15

Non solo: su medesima bacheca è possibile gestire la casa attraverso i controlli smart in casa (smart plug o lampadine intelligenti), oppure far partire un film, nonché riprodurre musica sui propri Echo. Il tutto in un formato del tutto nuovo, che può facilmente essere trasformato in una cornice per fotografie all'occorrenza e nascondersi nell'arredo di casa in modo estremamente discreto. Il cuore, ovviamente, è quello di Alexa.

Animato dal nuovo processore Amazon AZ2 Neural Edge, il dispositivo è in grado di gestire agilmente i pixel dei suoi 15 pollici di diagonale con maggiorate performance, trasformando la cornice in un vero e proprio hub di informazioni e controlli per tutta la casa. Si tratta di un Amazon Echo che, più di ogni altro, dialoga esplicitamente con tutta la famiglia, cercando una presenza centrale all'interno dell'abitazione per stimolare interazioni e mettersi a disposizione per una moltitudine di utilità.

Visual ID è personalizzazione

La parte frontale mette a disposizione anche una piccola fotocamera di grande importanza perché consente di personalizzare funzioni e interfaccia in base alla persona che si pone di fronte alla cornice. Per ognuno, dunque, ci saranno contenuti e widget personalizzati basati sul riconoscimento facciale, rendendo Echo Show 15 ideale per la famiglia, ma ottimizzato su ogni singolo componente. L'agenda restituirà gli appuntamenti del singolo, la musica desiderata, le immagini selezionate: un'esperienza univoca, ma comune, che rende Echo 15 il più intelligente e collettivo dell'intera gamma fin qui portata sul mercato.

Altra funzione particolarmente interessante in tal senso, a conferma della particolare vocazione dell'Echo Show 15, è nella capacità di riconoscere i rumori ambientali per avvisare l'utente del fatto che possa essere necessario intervenire in qualche modo. Si immagini ad esempio di aver dimenticato il frigorifero aperto: Echo può identificare il suono, impararne il significato ed inviare notifiche all'occorrenza. La funzione non è tuttavia ancora disponibile, ma rappresenta una futura evoluzione del prodotto.

Amazon Echo Show 15 arriverà sul mercato al prezzo di 249,99 dollari. Seguiranno aggiornamenti circa prezzo e disponibilità per il mercato italiano: Amazon consiglia di registrarsi su questa pagina per sapere quando il dispositivo sarà disponibile.