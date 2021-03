Amazon Fire TV: nuovo telecomando con tasti dedicati

Amazon ha annunciato l’arrivo di un nuovo telecomando per Fire TV. La versione 2021 ha un design simile a quella attuale, ma si nota subito la principale differenza. Nella parte inferiore sono stati aggiunto quattro tasti rapidi per l’avvio di altrettante app di streaming: Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ e Amazon Music. Sarà disponibile dal 14 aprile al prezzo di 29,99 euro.

Telecomando Fire TV con tasti dedicati

Il nuovo telecomando misura 142x38x16 millimetri e pesa 43,4 grammi (batterie escluse), quindi è leggermente più piccolo e leggero dell’attuale versione. Come detto, la novità più evidente è rappresentata dai quattro tasti per l’avvio rapido delle app di streaming. In Italia sono presenti Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ e Amazon Music. In altri paesi c’è DAZN al posto di Disney+ e Hulu al posto di Amazon Music. Solo in India c’è il tasto Apps al posto di Disney+ che permette di visualizzare la griglia di app.

Amazon non permette di personalizzare i tasti, ad esempio per assegnarli ad altre app. Esiste un tool di terze parti per i telecomandi delle TV compatibili, ma non è ancora noto se funziona con il nuovo telecomando. Il tasto per disattivare l’audio è stato spostato alla sinistra del tasto per controllare il volume, mentre alla sua destra c’è il tasto per la Guida, come sul telecomando della Fire TV Stick Lite.

Le ultime modifiche sono solo estetiche. Il tasto blu con il logo di Alexa ha preso il posto del tasto nero con il simbolo del microfono, mentre nella parte inferiore c’è il logo Fire TV, invece del logo Amazon. In alcuni paesi, il nuovo telecomando viene fornito insieme alle varie Fire TV. Al momento in Italia può essere acquistato solo separatamente a 29,99 euro.

Il nuovo telecomando è compatibile con Fire TV Stick Lite, Fire TV Stick (dalla seconda generazione), Fire TV Stick 4K, Fire TV Cube e Amazon Fire TV (terza generazione, modello pendente).