Soundbar TCL con FireTV Stick integrata al 53% di sconto

La soundbar TCL8011 è un sistema 2.1 con subwoofer integrato, oggi è possibile acquistarla su Amazon a 99€. Il prezzo risulta dimezzato grazie allo sconto del 53%.

Un’occasione da non perdere per dotarsi di un impianto audio per il proprio salotto, la soundbar TCL è il dispositivo ideale da collegare alla TV e sfruttare per godere appieno di film e serie TV. Questo modello è dotato di Dolby Digital, una tecnologia che garantisce un’esperienza audio nitida e dinamica. Inoltre integra un potente subwoofer, che da un boost alle frequenze basse per un ascolto corposo e avvolgente.

Tramite il telecomando è possibile scegliere tra 3 diverse modalità: Cinema, Musica, Notizie. Questa impostazione permette alla soundbar di effettuare una calibrazione del suono adatta al contenuto riprodotto.

Soundbar TCL: FireTV Stick integrata

La soundbar TCL 9011 integra il sistema FireTV Stick, per rendere smart qualsiasi TV con ingresso video HDMI. Tramite l’interfaccia è possibile avviare tutte le principali applicazioni di video streaming, come Netflix, Prime Video, YouTube, DAZN e molte altre. In confezione è incluso il telecomando con microfono integrato, tramite il quale è possibile richiamare l’assistente vocale Alexa e collegare la TV al sistema domotico Amazon Echo.

Oggi su Amazon la soundbar di TCL con FireTV e subwoofer integrato va in offerta a 99€, meno della metà rispetto al prezzo di riferimento di 210 euro. Consigliamo l’acquisto a chi cerca un impianto audio potente e compatto per il proprio salotto e necessità di un dispositivo smart per guardare video, film e serie TV.