Amazon Echo, Fire e Kindle: benvenuta Primavera!

Le “Offerte di primavera” sono servite: Amazon ha lanciato un ampio catalogo di sconti sui propri stessi prodotti delle linee Echo, Fire e Kindle, affondando improvvisamente i prezzi per la durata di una settimana. Tutto si esaurisce dunque a fine marzo: il tempo per festeggiare il bel tempo, caricare il proprio tempo libero di belle speranze e con un click far proprio il device dei propri desideri ad un prezzo del tutto speciale.

Amazon Echo, ecco le offerte di primavera

Per tutti gli Echo lo sconto è sostanziale rispetto alle settimane scorse e consente di accedere al mondo di Alexa ad un prezzo del tutto speciale:

Amazon Echo Dot (4a gen) , da 59,99 euro a 29,99 euro

, da 59,99 euro a 29,99 euro Amazon Echo Show 5 , da 89,99 euro a 49,99 euro

, da 89,99 euro a 49,99 euro Amazon Echo Show 8 , da 129,99 euro a 74,99 euro

, da 129,99 euro a 74,99 euro Amazon Echo Studio , da 199,99 euro a 169,99 euro

, da 199,99 euro a 169,99 euro Amazon Echo Flex , da 29,99 euro a 19,99 euro

, da 29,99 euro a 19,99 euro Amazon Echo Auto, da 59,99 euro a 39,99 euro

Tra le offerte disponibili, due in particolare balzano agli occhi: Echo Dot, che a 29,99 euro è un vero affare, ma anche Echo Studio: quest’ultimo è il non-plus-ultra della gamma e raramente ha visto il prezzo scendere in questi mesi. Solo un prodotto resta fuori dagli sconti di primavera: si tratta del nuovissimo Echo Show 10 con display rotante, 249 euro con consegna a partire dal 14 aprile.

Amazon ricorda peraltro come sia possibile provare per 30 giorni un dispositivo Echo e quindi restituirlo senza costi aggiuntivi: non c’è modo migliore per una prova fugace sulla gamma Echo, iniziando così facilmente a familiarizzare con Alexa e con la qualità degli speaker intelligenti:

Puoi effettuare il reso di un dispositivo E-reader Kindle, tablet Fire, Amazon Fire TV o di un dispositivo della famiglia Amazon Echo o dei relativi accessori a marchio Amazon acquistati su Amazon.it e ottenere un rimborso integrale entro 30 giorni dalla data in cui hai ricevuto gli articoli, a patto che siano in condizioni di sostanziale integrità e la restituzione avvenga conformemente alle nostre Politiche di reso.

Altri sconti sono inoltre disponibili per la gamma Fire TV, utile a trasformare qualsiasi televisore in una smart tv per accedere ad Amazon Video, DAZN, Netflix, YouTube, Disney+ e molti altri servizi ancora:

Fire TV Stick 4K , da 59,99 euro a 44,99 euro

, da 59,99 euro a 44,99 euro Fire TV Cube, da 119,99 euro a 69,99 euro

E poi ci sono i Kindle, nelle varie declinazioni della famiglia. Si tratta di dispositivi pensati per la lettura, nati per superare i limiti della carta e per portare storie e spensieratezza ovunque:

Amazon Kindle , da 79,99 euro a 64,99 euro

, da 79,99 euro a 64,99 euro Amazon Kindle Paperwhite , da 129,99 euro a 99,99 euro

, da 129,99 euro a 99,99 euro Amazon Kindle Oasis, da 249,99 euro a 189,99 euro

Le “Offerte di primavera” dureranno fino alla fine del mese di marzo. Dopodiché si avrà a disposizione tutto quanto utile per godersi davvero la primavera: che sia cantando, che sia leggendo, che sia assaporando sul televisore il meglio delle sensazioni di libertà che tutti auspichiamo dalla nuova stagione.