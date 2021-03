Il Nuovo Echo Show 10 è qui. A partire da questo momento esatto è possibile effettuare la propria prenotazione, mettendo così le mani su quello che è un device rivoluzionario rispetto al resto della gamma Echo. Da tempo annunciato e dato per imminente, da oggi è finalmente prenotabile e getta sicuramente una nuova luce sull’offerta Echo grazie ad una ventata di novità per quello che è l’ambito degli speaker intelligenti per la casa.

La grande novità del nuovo Echo Show 10, infatti, è nel suo modo di stare nell’ambiente domestico: non è soltanto un “soprammobile” che mostra immagine e riproduce suoni, ma è un elemento interattivo che consente di effettuare videochiamate anche “muovendosi” nell’ambiente circostante.

Il prezzo è pari a 249,99 euro, le spedizioni avranno inizio a partire dal 14 aprile ed in casa si avrà qualcosa di assolutamente nuovo nel suo genere: un facile “effetto wow” per quando potremo nuovamente ospitare in casa amici e parenti, ma anche un sicuro aiuto per queste settimane in cui potremo vivere la casa più intensamente del solito.

Nuovo Echo Show 10, il tablet che gira

Il nuovo Echo Show 10 è la somma di due componenti: un corpo pensato per la riproduzione audio, sormontato da un tablet rotante in grado di seguire la persona mentre si sposta nell’ambiente domestico. Così facendo, sia le immagini che la videocamera sono sempre rivolte verso la persona, permettendo quindi di leggere comodamente una ricetta, oppure di effettuare una videochiamata mentre ci si muove nella stanza. Non si è più vincolati al rimanere di fronte all’Echo Show perché sarà lo stesso Echo Show a seguire visivamente il soggetto. Quando si vorrà disattivare la funzione, in ogni caso, nessun problema: è sufficiente far slittare l’apposito pulsante sul fianco del display per inibire al device la vista sull’ambiente circostante.

Lo schermo ha 10 pollici di diagonale ed una telecamera grandangolare da 13MP che mette sempre il soggetto in primo piano ed automaticamente a fuoco. Potente la dotazione audio: doppi tweeter frontali e potente woofer che adatta automaticamente l’erogazione del suono in base all’ambiente circostante. Ma la qualità audio sta anche nel silenzio del sistema brushless del motore di rotazione: l’Echo offre un meccanismo completamente silenzioso, che non incide quindi sulla qualità della chiamata in corso o della musica ascoltata.

Cosa si può fare con il nuovo Echo Show 10? La via d’accesso è sempre e comunque l’interazione vocale con Alexa, ma le funzioni crescono sempre di più e sono accompagnate dalla peculiarità dello schermo rotante:

Echo Show 10 è progettato per l’intrattenimento. È, infatti, possibile guardare programmi e film su Prime Video o Netflix direttamente dal dispositivo. Grazie alla funzione Musica multistanza, si può ascoltare musica in tutta la casa, riproducendola contemporaneamente da più dispositivi Echo compatibili, anche in stanze diverse. Inoltre, sul brillante schermo HD si possono visualizzare gli appuntamenti programmati in agenda, controllare gli aggiornamenti meteo e personalizzare la lista della spesa, organizzando così la propria giornata in maniera semplice grazie ad Alexa.

Altro elemento di particolare utilità è la possibilità di collegarsi da remoto e poter visualizzare l’ambiente circostante sfruttando il movimento del corpo video. Così facendo, il Nuovo Echo Show 10 diventa automaticamente uno strumento per la videosorveglianza, potendo abilitare una affascinante visualizzazione da remoto accessibile tramite l’app Alexa sul proprio smartphone.

Da questo momento lo si può prenotare, sia nel colore bianco ghiaccio che nella tonalità antracite. Con 249,99 euro si avranno al tempo stesso un Echo Show tradizionale, uno strumento per le videochiamate, uno strumento per la videosorveglianza ed un qualcosa di unico da mettere in casa per moltiplicare il significato che si cela dietro a quella semplice invocazione iniziale: “Alexa!”.