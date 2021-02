Fire TV Cube, streaming con Alexa a soli 90 euro

Amazon ha nuovamente ridotto i prezzi dei suoi dispositivi in occasione di San Valentino. Tra le offerte più interessante spicca quella del Fire TV Cube, il modello più potente e completo della serie. Il prodotto, che combina lo streaming delle Fire TV Stick ai comandi di Alexa, può essere acquistato a 89,99 euro, quindi con uno sconto del 25% rispetto al prezzo di listino.

Fire TV Cube: streaming con Alexa

Il Fire TV Cube è un cubo che nasconde un altoparlante da 40 millimetri (1,6 pollici) che permette di interagire con Alexa. Per riprodurre i contenuti in streaming usa invece gli altoparlanti del sistema di intrattenimento dell’utente. Ecco perché deve essere collegato alla porta HDMI-CEC della TV. Basta pronunciare il comando “Alexa, apri Netflix” per accendere la TV e avviare l’app. In modo simile è possibile controllare soundbar e ricevitori A/V compatibili.

Il Fire TV Cube supporta Dolby Atmos, Dolby Vision, HDR10+ e streaming 4K. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth 5.0. Sul retro ci sono tre ingressi (HDMI, infrarossi e micro USB), oltre al connettore di alimentazione. Ovviamente può controllare i dispositivi smart presenti nell’abitazione, come ogni altro Echo. Ad esempio si possono vedere le immagini della videocamere di sorveglianza sulla TV.

In dotazione c’è il tradizionale telecomando delle Fire TV Stick (standard e 4K), ovvero con i pulsanti per Alexa e controlli per la TV (accensione e volume). Il Fire TV Cube è disponibile in offerta a 89,99 euro, invece di 119,99 euro.