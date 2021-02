Amazon, trimestrale record grazie al cloud

Jeff Bezos non sarà più CEO di Amazon. Il suo posto verrà occupato da Andy Jassy, CEO di AWS. Proprio i servizi cloud di AWS hanno contribuito in maniera importante all’incremento delle entrate e dei profitti dell’azienda di Seattle, come evidenziato dai risultati finanziari relativi al quarto trimestre 2020.

Record per AWS: +47% in un anno

Il bilancio trimestrale di Amazon evidenzia un netto aumento delle entrate rispetto al quarto trimestre 2019, ovvero da 87,4 a 125,5 miliardi di dollari. Gli utili netti sono invece passati da 3,2 a 7,2 miliardi di dollari. Amazon è ovviamente una delle aziende tech che ha maggiormente beneficiato della pandemia COVID-19, in quanto sono aumentati considerevolmente gli acquisti online e l’uso di Prime Video.

Come detto, un contributo importante è arrivato da AWS (Amazon Web Services) con entrate per 12,7 miliardi di dollari (+28% rispetto al quarto trimestre 2019) e utili netti per 3,6 miliardi di dollari, pari al 52% del totale. L’incremento degli utili su base annuale è ancora più evidente: da 9,2 a 13,5 miliardi di dollari (+47%).

AWS è attualmente il leader del settore con un market share del 33%. Tra le numerose novità annunciate alla conferenza AWS re:Invent spicca la prima istanza EC2 (Elastic Compute Cloud) realizzata con Mac mini. Nel comunicato ufficiale sono elencati diversi risultati raggiunti nel corso del 2020, tra cui l’avvio di Amazon Pharmacy, il lancio di vari film e serie TV Amazon Original, gli investimenti effettuati nelle energie rinnovabili.

Per quanto riguarda dispositivi e servizi sono evidenziati i 50 milioni di utenti mensili attivi per Fire TV, Alexa Custom Assistant e altre novità per il suo assistente digitale.