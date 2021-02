Una notizia tanto improvvisa quanto inattesa: Jeff Bezos lascerà la poltrona di CEO Amazon. Il fondatore del gruppo non abbandonerà però la sua creatura, assumendo il ruolo di presidente esecutivo e rimanendo coinvolto nelle decisioni importanti. Quello di amministratore delegato passerà nelle mani di Andy Jassy, oggi CEO di AWS.

Amazon: Andy Jassy nuovo CEO al posto di Jeff Bezos

Il cambio sarà formalizzato entro il terzo trimestre dell’anno. Sono trascorsi 27 anni da quando la società ha mosso i suoi primi passi, imboccando una crescita progressiva fino a diventare un gigante dell’ambito e-commerce e del mercato cloud. L’annuncio è giunto con una lettera firmata dallo stesso Bezos (oggi il secondo uomo più ricco al mondo dietro Elon Musk) di cui riportiamo un estratto di seguito in forma tradotta.

Essere il CEO di Amazon è una grande responsabilità ed è logorante. Quando hai una tale responsabilità è difficile porre attenzione ad altro.

Parole che aiutano a comprendere il perché della decisione. In seguito all’avvicendamento si concentrerà anche su altri business e passioni, dalla filantropia ai progetti a sostegno della sostenibilità, fino all’esplorazione spaziale e l’editoria.

Come presidente esecutivo rimarrò coinvolto nelle iniziative importanti di Amazon, avendo però anche tempo ed energia per concentrarmi su Day 1 Fund, Bezos Earth Fund, Blue Origin, The Washington Post e sulle mie altre passioni.

La responsabilità ricadrà dunque sulle spalle di Jassy (nella foto qui sopra) che conosce bene l’azienda e le dinamiche che hanno animato la sua attività fin dalle origini: è con il gruppo dall’ormai lontano 1997 e dal 2003 ha guidato il team di AWS divenendone amministratore delegato nel 2016. In conclusione della sua lettera Bezos invita chi prenderà il suo posto e tutti i dipendenti a non smettere di usare l’inventiva, di cercare l’innovazione oltrepassando i propri limiti, come se fosse sempre il primo giorno di Amazon.