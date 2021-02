Un edificio realizzato secondo i criteri di sostenibilità e circondato dalla natura: così Amazon descrive The Helix, appellativo attribuito al suo secondo quartier generale (HQ2) che sorgerà nella contea di Arlington, in Virginia. L’aspetto è quello mostrato nelle immagini qui allegate, ora sottoposto alle autorità locali per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie ad avviare la fase di realizzazione vera e propria.

Amazon HQ2, Arlington: The Helix

A curarne la progettazione lo studio NBBJ già al lavoro sulla struttura The Spheres che sorge nel campus di Seattle. La nuova sede ospiterà a pieno regime un totale pari a 25.000 dipendenti. Non sarà però solo un posto di lavoro, ospiterà eventi dedicati all’arte (previsto un anfiteatro) e punta a diventare un luogo di aggregazione con spazi aperti al pubblico per oltre 10.000 metri quadrati. Lungo tutto il suo profilo esterno troveranno posto due percorsi pedonali per raggiungere il punto più alto. Se tutto andrà secondo la tabella di marcia definita dal gruppo l’inaugurazione sarà messa in programma entro il 2025.

Arlington è stata scelta da Amazon a fine 2018, insieme al distretto Queens di New York, per ospitare il nuovo quartier generale HQ2 diviso in due parti. Un’ennesima testimonianza della necessità di ampliare le strutture in cui svolgere le complesse attività organizzative di una realtà andata crescendo in modo esponenziale nel corso degli ultimi anni, capace di imporsi come leader nel territorio dell’e-commerce e attiva su più fronti incluso quello inerente il mercato cloud con la sussidiaria AWS (Amazon Web Services) che controlla data center distribuiti a livello globale.