Amazon Fire TV: oltre 200 milioni di dispositivi venduti

Da quanto hanno fatto il loro debutto sul mercato, Amazon ha venduto ben oltre 200 milioni di dispositivi Amazon Fire TV. L’aggiornamento precedente, invece, risaliva al CES 2022, quanto l’azienda aveva comunicato di aver superato le 150 milioni di unità vendute.

Amazon Fire TV: 200 milioni e più di vendite

A rendere nota la buona nuova è stato lo stesso colosso del commercio elettronico con un apposito comunicato, il quale sta in questo momento attraverso un periodo particolarmente complesso dal punto di vista economico che ha portato anche a ingenti tagli del personale, al pari di quanto fatto pure da svariate altre aziende impegnate nel segmento tech.

Da tenere presente che nel conteggio non rientrano solo le Amazon Fire TV Stick, la soluzione più economica dell’ecosistema di casa Amazon, ma anche tutti gli altri dispositivi, come ad esempio i televisori che sfruttano il sistema operativo Fire TV e quelli direttamente a marchio Amazon, che tra l’altro sono stati aggiornati con l’introduzione di nuovi modelli proprio qualche ora addietro.

In Italia i televisori di Amazon non sono molto noti, anche perché non vengono distribuiti dall’azienda, ma in altri paesi d’Europa i nuovi modelli arriveranno a giorni e a quanto pare la cosa è attesa con particolare fermento.

Ad ogni modo, l’intenzione in generale di Amazon è quella di proporre nuovi apparecchi con cui andare ad ampliare la gamma sia a livello inferiore che superiore, in maniera tale da riuscire a soddisfare le esigenze di tutti, in particolare di chi non è disposto a spendere molto ma intende comunque poter avere un dispositivo della categoria.

