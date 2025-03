-51% per Amazon Fire TV Omni QLED da 55 pollici: MUST HAVE

È già l’articolo più venduto della categoria sull’e-commerce e grazie a questa nuova super offerta andrà letteralmente a ruba: la nuova versione da 55 pollici della Amazon Fire TV Omni QLED è in sconto addirittura del 51% sul listino ufficiale. Vale a dire che la puoi acquistare a meno di metà prezzo.

La super offerta su Amazon Fire TV Omni QLED (55″)

La piattaforma software è quella comune a tutti i dispositivi Fire TV, compatibile con tutti i servizi per lo streaming ( Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+, Pluto TV e altri), pronta per l’interazione con l’assistente vocale Alexa e per entrare a far parte della smart home. Integra un pannello Quantum Dot 4K caratterizzato dalla risoluzione 4K Ultra HD e da funzionalità avanzate come Dolby Vision IQ, HDR10+ adattativo e HLG, per una qualità senza compromessi in ogni situazione e in ogni condizione di luce. Insomma, non manca davvero nulla per un’esperienza multimediale da top di gamma. Scopri di più nella descrizione completa del televisore.

Grazie allo sconto del 51% applicato in automatico (non servono coupon o codici promozionali) puoi acquistare la versione da 55 pollici della nuova Amazon Fire TV Omni QLED prezzo finale di soli 389 euro invece di 799 euro come da listino.

Vendita e spedizione sono a carico dell’e-commerce. La disponibilità è immediata e se la ordini subito la riceverai entro un paio di giorni al massimo con la consegna gratuita. È una promozione che anticipa la Festa delle Offerte di Primavera, evento appena confermato e che andrà in scena la prossima settimana, dal 25 al 31 marzo.