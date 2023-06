Amazon forza l'iscrizione a Prime: indagine della FTC

La FTC (Federal Trade Commission) degli Stati Uniti ha denunciato Amazon per aver forzato l’iscrizione al servizio Prime senza il consenso degli utenti e per aver ostacolato la cancellazione dell’abbonamento. La commissione accusa quindi l’azienda di comportamento ingannevole attraverso la tattica nota come dark pattern.

Abbonamento “forzato” ad Amazon Prime

Secondo la FTC, Amazon ha attuato la condotta ingannevole da molti anni. Milioni di utenti hanno sottoscritto l’abbonamento a Prime senza volerlo, in quanto l’azienda di Seattle ha utilizzato un “design manipolativo e coercitivo” per l’interfaccia. I consumatori hanno quindi sottoscritto il servizio con rinnovo automatico a loro insaputa.

Amazon ha inoltre reso complicata la procedura di cancellazione con l’obiettivo di far cambiare idea agli abbonati. La FTC afferma l’azienda non ha apportato le modifiche all’interfaccia che avrebbero reso più facile l’annullamento della sottoscrizione perché avrebbero influito negativamente sui profitti.

Durante la procedura di checkout viene mostrata l’opportunità di sottoscrivere l’abbonamento a Prime. In molti casi, l’opzione di acquisto senza Prime è difficile da individuare, mentre in alcuni casi il pulsante per il completamento della transazione non chiarisce che la scelta comporta la sottoscrizione dell’abbonamento.

La cancellazione dell’abbonamento richiede invece diversi passi. Prima della pagina cercata vengono mostrate altre pagine con offerte per avere Prime a prezzo scontato o disattivare solo il rinnovo automatico. Secondo la FTC, Amazon ha usato i dark pattern, violando FTC Act e Restore Online Shoppers’ Confidence Act. Il giudice deciderà se avviare il procedimento legale. Al momento non è pervenuto nessun commento dall’azienda di Seattle.