Amazon Italia, 1000 posti di lavoro entro fine anno

Nei giorni in cui l’ISTAT comunica un dato particolarmente incoraggiante in termini di occupazione, con nuovi minimi toccati pur nel contesto di un’economia che non si può certo definire frizzante, Amazon offre il suo contributo con una promessa all’Italia: i dipendenti a tempo indeterminato nel nostro paese sono destinati a crescere di ulteriori 1000 unità, passando dalle attuali 5500 alle 6500 previste entro fine anno. 1000 assunzioni, subito, per alimentare la crescita del gruppo nel nostro paese.

Amazon spiega che sono aperte posizioni pressoché in ogni ruolo, cercando pertanto personale con ogni tipo di estrazione, competenza ed esperienza. Su Torino, ad esempio, si punta a raddoppiare l’attuale team del Centro di Sviluppo focalizzato su Alexa, mentre a Buccinasco, Burago, Torrazza Piemonte, Arzano, Verona, Settecamini e Roma si punterà forte sulla logistica per estendere l’attuale rete di distribuzione a servizio del marketplace.

Tutti gli annunci di lavoro relativi alle opportunità offerte da Amazon sono disponibili sull’apposito amazon.jobs/it ove è presente un motore di ricerca che consente anche di effettuare la ricerca puntuale per la singola sede sul territorio:

I nostri investimenti in Italia stanno crescendo rapidamente e siamo entusiasti di poter creare nuovi posti di lavoro in tutto il Paese. Questi 1.000 nuovi colleghi ci supporteranno per migliorare ulteriormente l’esperienza dei nostri clienti: offrendo una selezione più ampia, maggiore convenienza e consegne più veloci sia per i prodotti venduti direttamente da Amazon, sia per quelli venduti dalle migliaia di PMI italiane e dagli artigiani che si affidano ad Amazon per espandere le proprie vendite in Italia e all’estero. Per raggiungere questi obiettivi, siamo impegnati a investire in un’infrastruttura logistica sempre più ampia, e a trovare talenti per le nostre diverse aree di business, inclusa la ricerca e sviluppo. Sappiamo di essere ancora al Day 1 e questo ci porta a moltiplicare il nostro impegno a innovare per i clienti e le piccole e medie imprese italiane

Mariangela Marseglia, Country Manager Amazon Italia e Spagna