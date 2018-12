Amazon porta in Italia Scout, AR View e 360 View

Di Amazon Scout abbiamo scritto su queste pagine nel mese di settembre, quando la funzionalità è stata avvistata per la prima volta oltreoceano. Oggi l’ufficialità del debutto in Italia, raggiungibile all’indirizzo amazon.it/scout. È solo una delle novità introdotte in queste ore dal colosso dell’e-commerce nel nostro paese, per rendere più interattiva, coinvolgente e divertente l’esperienza di shopping online.

Amazon Scout

Il funzionamento di Amazon Scout è caratterizzato da una modalità che strizza l’occhio alle dinamiche social e fa leva su algoritmi di intelligenza artificiale: attribuendo un like (pollice su) oppure un dislike (pollice verso) a uno degli articoli proposti, il sistema ne visualizza altri tenendo in considerazione le preferenze espresse. In altre parole, vengono forniti suggerimenti visivi personalizzati, mettendo in evidenza i prodotti ritenuti maggiormente in linea con il gusto di ognuno. La feature è accessibile da tutti i browser, su piattaforme desktop e mobile.

Amazon AR View

La realtà aumentata è invece alla base di Amazon AR View: l’intento è quello di fornire all’utente-cliente la possibilità di vedere come un oggetto o un mobile andrà a integrarsi nella sua abitazione prima di acquistarlo. Dall’app mobile per Android e iOS è sufficiente selezionare la voce “Visualizza nella stanza” presente nella scheda dei prodotti compatibili e puntare la fotocamera verso l’ambiente in cui si desidera collocarlo. In questo modo si vedrà comparire sul display un’anteprima con il modello in tre dimensioni sovrapposto all’ambiente domestico. Di seguito un paio di esempi per capire di cosa si tratta, con una tazza e un peluche.

La tecnologia è disponibile sui telefoni Android compatibili con AR Core e sistema operativo dalla versione 7.0 Nougat in poi. Per quanto riguarda iOS, invece, è accessibile su iPhone 6S e modelli successivi a partire dalla release 11.0 della piattaforma.

Amazon 360 View

Infine, Amazon 360 View fa esattamente quanto promette il suo nome: come illustrato nel filmato seguente, mostra un’anteprima del prodotto in 3D, con la possibilità di ruotarla a 360 gradi così da poter essere osservata da ogni angolazione.

Tutte le nuove feature introdotte oggi da Amazon per l’Italia riguardano al momento una selezione di prodotti per la casa, inclusi mobili e complementi d’arredo per il salotto, la cucina, la sala da pranzo, la camera da letto e il giardino. Il catalogo verrà ampliato in futuro. Queste le parole di Mariangela Marseglia, Country Manager di Amazon.it.