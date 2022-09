Amazon Kids su Alexa sbarca anche in Italia: tutte le funzionalità

Amazon Kids sta per arrivare anche in Italia. Il colosso dell’ecommerce ha annunciato che il servizio, completamente gratuito e basato su Alexa, sarà disponibile su tutta la gamma di dispositivi Echo compatibili: l’obiettivo è quello di creare un ambiente sicuro e piacevole per bambini dai 3 ai 12 anni, in cui possono divertirsi, imparare e giocare insieme agli adulti.

Gianmaria Visconti, Country Manager di Amazon Alexa Italia, ha dichiarato:

“Dal suo arrivo in Italia nel 2018, sono tantissimi gli utenti che utilizzano Alexa, considerata oggi un vero e proprio membro aggiuntivo della famiglia. Amazon Kids su Alexa si propone come un servizio volto ad arricchire l’esperienza d’uso dei più piccoli e dei loro genitori. La tecnologia infatti, se utilizzata correttamente, può svolgere un ruolo positivo nella vita quotidiana delle famiglie e dei genitori, che desiderano essere sempre più presenti nel percorso di scoperta digitale dei loro figli. Amazon fornisce gli strumenti per aiutarli a farlo“.

Amazon Kids su Alexa: come funziona e quali sono le funzionalità

Amazon Kids è stato pensato per mettere a disposizione dei genitori una serie di strumenti allo scopo di rendere sano e al contempo divertente l’utilizzo dei dispositivi Echo con Alexa anche da parte dei più piccoli.

Una volta che il servizio sarà effettivamente lanciato nelle prossime settimane, si avranno le seguenti funzionalità:

Parent Dashboard : per personalizzare il tipo di utilizzo che i bambini fanno e possono fare di Alexa.

: per personalizzare il tipo di utilizzo che i bambini fanno e possono fare di Alexa. Profilo Bambino : una volta creato, Alexa è in grado di riconoscere la voce dei più piccoli offrendo automaticamente risposte a misura di bambino. Saranno impediti acquisti e verranno date risposte adatte alla sua età.

: una volta creato, Alexa è in grado di riconoscere la voce dei più piccoli offrendo automaticamente risposte a misura di bambino. Saranno impediti acquisti e verranno date risposte adatte alla sua età. Limiti di tempo : sarà possibile impostare un limite di utilizzo del dispositivo per assicurarsi che i bambini non parlino, ad esempio, con Alexa durante la notte, la cena o i compiti scolastici.

: sarà possibile impostare un limite di utilizzo del dispositivo per assicurarsi che i bambini non parlino, ad esempio, con Alexa durante la notte, la cena o i compiti scolastici. Filtri dei testi con contenuti espliciti delle canzoni da Amazon Music, Apple Music e Spotify

delle canzoni da Amazon Music, Apple Music e Spotify Domande e risposte educational : una serie di domande e risposte su scienza, matematica, grammatica, definizioni e qualunque cosa stuzzichi la loro curiosità.

: una serie di domande e risposte su scienza, matematica, grammatica, definizioni e qualunque cosa stuzzichi la loro curiosità. Chiamate e videochiamate con contatti approvati dai genitori

Comunicazioni domestiche personalizzate

I bambini potranno anche ascoltare Filastrocche della buonanotte tramite una skil sviluppata in collaborazione con Giunti Editore, giocare con la propria famiglia a Trivial Pursuit e molto altro ancora.

Amazon Kids su Alexa arriverà in Italia nelle prossime settimane.

