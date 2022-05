I lettori Kindle leggeranno gli eBook EPUB

Con un annuncio potenzialmente in grado di stravolgere lo scenario nell’ambito dei libri digitali, Amazon ha reso noto che i lettori della linea Kindle saranno in grado di aprire e visualizzare gli eBook in formato EPUB, il più utilizzato e diffuso al mondo. Accadrà entro la fine dell’anno.

EPUB: upload possibile su Amazon Kindle

Per farlo non occorrerà più ricorrere a workaround o a strumenti di terze parti (ad esempio Calibre). Sarà reso possibile affidandosi al servizio ufficiale Send to Kindle, che già oggi permette di eseguire l’upload nella propria libreria attraverso alcuni metodi differenti: dal browser, dal desktop con un’applicazione dedicata a Windows e macOS, con l’invio di un’email oppure da dispositivi Android. Tutti i dettagli sono riportati in una pagina del supporto.

EPUB entrerà dunque a far parte delle tipologie supportate dall’utility, unendosi a Microsoft Word (.DOC, .DOCX), HTML (.HTML, .HTM), RTF (.RTF), Text (.TXT), JPEG (.JPEG, .JPG), GIF (.GIF), PNG (.PNG), BMP (.BMP) e PDF (.PDF). Per poter usufruire di questo sistema, i file devono essere privi di protezione DRM e crittografia. Verrà contemporaneamente eliminato il supporto a MOBI (.MOBI).

Una volta caricati, i volumi saranno automaticamente convertiti in KF8/AZW3, formato proprietario di Amazon utilizzato sui propri reader, per poi essere associati all’account dell’utente e resi fruibili. AZK è stato in origine basato su MOBI, creato a sua volta all’inizio degli anni 2000.

Considerando la popolarità della linea Kindle, disponibile in numerosi modelli e per tutte le tasche (dall’incarnazione economica fino al più evoluto Oasis, waterproof e con intensità della luce regolabile), la decisione presa da Amazon potrebbe avere ripercussioni sull’intero settore eBook. Sarà interessante capire se il supporto all’upload degli EPUB permetterà a editori e autori indipendenti di vendere i libri in formato digitale ed eseguirne direttamente il caricamento nell’account degli acquirenti, eliminando così dalla dinamica qualsiasi intermediario.

