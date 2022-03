Fotovoltaico: un libro per l'energia solare fai da te

Quale tipo di impianto fotovoltaico fa al caso mio? Come stimare le dimensioni? Dove posarlo per ottenere la massima resa? Domande più che lecite se si sta pensando a produrre energia gratis dal sole, che trovano risposta nel libro Energia Solare fai da te, il più venduto della categoria su Amazon.

Energia solare fai da te: capire il fotovoltaico

Completamente tradotto in italiano dalla versione originale di Volodymyr Vasyliv, è adatto anche ai principianti e a tutti coloro che vogliono capire come funziona la tecnologia che permette di ottenere energia dal cielo, a costo zero e in modo sostenibile. Puoi leggerne un breve estratto gratis così da capire se il testo fa al caso tuo, prima di acquistarlo.

Spiega in modo chiaro cos’è e come funziona un pannello, a cosa serve un inverter, qual è la funzione del regolatore di carica, perché le batterie sono fondamentali. Il libro Energia Solare fai da te è disponibile al prezzo di soli 11,97 euro nell’edizione con copertina flessibile. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita in un giorno per i clienti Prime. Il volume è incluso gratis in formato Kindle con l’abbonamento Unlimited.

