Amazon Kindle Paperwhite: display antiriflesso 7" a soli 134€ al Prime Day

Leggi qualsiasi libro tu voglia e ovunque tu sia grazie al nuovo Amazon Kindle Paperwhite, dotato di un nuovo grande display antiriflesso da 7 pollici. Il prezzo oggi è molto vantaggioso in occasione del Prime Day su Amazon. Non perdere altro tempo. Acquistalo adesso a soli 134,99 euro, invece di 179,99 euro.

La versione in offerta è quella senza pubblicità, per un’esperienza senza interruzioni. Grazie ai Pagamenti Rateali di Amazon puoi dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da soli 27 euro al mese. Inoltre, la consegna gratuita è inclusa nel prezzo. Non perdere altro tempo!

Amazon Kindle Paperwhite: batteria da 12 settimane e resistente all’acqua

Con un Amazon Kindle Paperwhite vai dove vuoi e porti sempre con te le tue letture. Grazie alla batteria che dura 12 settimane lo sfrutti al massimo. Inoltre, essendo resistente all’acqua leggi in piscina, al mare o nella vasca da bagno. Cosa aspetti? Acquistalo adesso a soli 134,99 euro!

Puoi leggere in qualsiasi condizione di luce grazie alla regolazione della tonalità del colore, da bianco ad ambra, e all’elevato contrasto. Con questo gioiellino ottieni l’accesso a milioni di titoli disponibili nel Kindle Store e, con abbonamento a Kindle Unlimited, risparmi senza rinunciare alle tue letture.

Non perdere altro tempo. Acquistalo subito a soli 134,99 euro, invece di 179,99 euro.