Amazon lo fa di nuovo: 400€ di sconto su HONOR Magic7 Pro, fantastico

Uno smartphone con un potenziale infinito e in grado di regalare non una ma tante gioie. Se lo scegli non rimani deluso grazie non solo a un’estetica unica nel suo genere ma anche a un apparato fotografico che trasforma HONOR Magic7 Pro in una vera macchina professionale. Come avere il cinema tra le mani. Su Amazon torna uno sconto troppo eccelso per essere ignorato: un ribasso del 15% e poi un coupon che fanno crollare il prezzo di ben 400 euro con un colpo solo. Collegati e completa l’acquisto ad appena 899€ con un click, puoi pagare anche in 5 rate senza interessi.

HONOR Magic7 Pro, perché scegliere questo telefono?

Creato ad hoc per chi ama la fotografia e non può fare a meno di immortalare ogni secondo della propria vita e ogni ricordo alla perfezione. HONOR Magic7 Pro si presenta come uno smartphone che già stupisce con la sua estetica grazie a una scocca Lunar Shadow Grey che sembra farti tenere l’universo in mano. Ma non solo, bordi sottili, design slim e display infinito per una visione che ti abbraccia sotto tutti i punti di vista.

Non si può non rimanere sorpresi dal comparto fotografico che monta una Falcon Camera con funzioni di intelligenza artificiale sviluppate dal brand stesso. L’obiettivo principale da 200MP riesce a cogliere ogni singolo dettaglio in qualsiasi situazione ambientale per non parlare della Wide Camera da 50mp e tante altre caratteristiche che ti lascio scoprire nello specifico.

La meraviglia continua con un cuore altamente tecnologico che unisce il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite a ben 12GB di RAM e 512GB di memoria per non conoscere limiti. Spazio e potenza sono a tua completa disposizione su un sistema semplicissimo da utilizzare visto che è Android 14. Resistente all’acqua e con una batteria da 24 ore di autonomia, cos’altro potresti volere?

A soli 899€ su Amazon con il doppio sconto in corso, HONOR Magic7 Pro è lo smartphone di cui non fare a meno. Compralo con un click sul carrello.