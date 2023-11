Amazon Luna: controller a -43% per il Black Friday

Appena arrivato, è già diventato il prodotto più venduto della categoria: è il controller ufficiale di Amazon Luna, il servizio di cloud gaming lanciato in Italia nei giorni scorsi. Durante la Settimana del Black Friday è possibile comprarlo approfittando di uno sconto di 30 euro sul listino.

Amazon Luna: acquista il controller a -30€

Comodo da impugnare e dotato di tre diverse modalità per connettersi, Wi-Fi, Bluetooth e USB, ha il layout dei comandi tipico dei joypad per il gaming. Ci sono anche un indicatore LED e il jack audio per il collegamento delle cuffie (è possibile attivare l’assistente Alexa premendo un pulsante). È compatibile con Windows, macOS, ChromeOS, Fire TV, tablet Fire, Android, iOS e iPadOS. Altri dettagli nella scheda completa.

Si connette direttamente ai server della piattaforma grazie alla tecnologia Cloud Direct che riduce la latenza.altri dettagli consultare la descrizione completa. Oggi, il controller ufficiale di Luna per il cloud gaming può essere tuo al prezzo di soli 39,99 euro (invece di 69,99 euro), grazie allo sconto del 43% applicato in automatico. Se vuoi saperne di più sulla piattaforma, appena lanciata in Italia, trovi tutti i dettaglio nel nostro approfondimento.

