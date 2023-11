Black Friday: 30€ di sconto sul controller Amazon Luna

Grazie all’offerta lancio dedicata, il controller ufficiale di Amazon Luna è disponibile per l’acquisto con uno sconto di 30 euro sul prezzo di listino. Durante la fase di progettazione, è stato ottimizzato per offrire la migliore esperienza possibile con la piattaforma di cloud gaming che fa il suo debutto proprio oggi in Italia.

Amazon Luna: acquista il controller a -30€

Il layout dei comandi è quello tipico di un joypad: due stick analogici, una croce direzionale, quattro pulsanti, altrettanti grilletti, tasti funzione e un motore per restituire un feedback aptico alle mani durante il gameplay. La compatibilità è garantita con Windows, macOS, ChromeOS, Fire TV, tablet Fire, Android, iOS e iPadOS. Le modalità di connessione possibili sono tre: Wi-Fi, Bluetooth o USB. Grazie alla tecnologia Cloud Direct effettua l’accesso diretto ai server, riducendo la latenza in modo significativo. Per tutti gli altri dettagli consultare la descrizione completa. Il design è quello mostrato nell’immagine qui sotto.

Ci sono poi un indicatore LED e il jack audio per il collegamento delle cuffie.. Integra inoltre un microfono per l’accesso rapido ad Alexa, così da poter chiedere all’assistente virtuale di lanciare un gioco. L’alimentazione avviene con due batterie AA (incluse). Le dimensioni sono 156,4×107,6×58,5 millimetri, il peso si attesta a 235,5 grammi (senza batterie).

Grazie alla promozione in corso è possibile acquistare il controller al prezzo di 39,99 euro invece di 69,99 euro come da listino, ma solo per un periodo di tempo limitato.

Il servizio Amazon Luna è arrivato oggi in Italia. È gratis con l’abbonamento Prime nella sua versione base (attiva subito i 30 giorni di prova) per l’accesso a titoli come Fortnite e Trackmania. Tra i requisiti richiesti c’è quello relativo a una connessione da almeno 10 Mbps.

