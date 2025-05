Sono iniziati i Made in Italy Days su Amazon

Per celebrare la Festa della Repubblica Italiana, anche quest’anno Amazon organizza i Made in Italy Days: è già online la vetrina dedicata all’evento che andrà avanti fino al 2 giugno. Otto giorni di promozioni esclusive su un’ampia selezione di prodotti tricolore, con l’obiettivo di valorizzare l’attività delle piccole e medie imprese nostrane.

Per favorire la conoscenza delle nostre eccellenze anche all’estero, la sezione è disponibile da oggi anche in Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Emirati Arabi Uniti, Svezia, Polonia e Paesi Bassi, mettendo in evidenza un totale che supera i oltre 3 milioni di prodotti, venduti da più di 5.500 aziende.

Queste le parole di Ilaria Zanelotti, Direttore dei Servizi per i partner di vendita per Amazon.it, che presenta così la decima edizione dell’iniziativa.

Siamo entusiasti di celebrare quest’anno un’importante ricorrenza: i primi dieci anni della vetrina Made in Italy su Amazon.it. In questo decennio abbiamo lavorato per valorizzare al massimo la tradizione artigianale italiana, offrendo ai clienti di tutto il mondo l’opportunità di scoprirla e apprezzarla. Abbiamo avuto l’onore di collaborare con un numero sempre crescente di PMI italiane, che hanno colto l’opportunità di vendere i propri prodotti su Amazon.it, raggiungendo clienti in ben undici Paesi. L’edizione di quest’anno dei Made in Italy Days è quindi doppiamente speciale: da un lato, rappresenta un appuntamento imperdibile per celebrare l’eccellenza italiana attraverso offerte speciali ed esclusive su migliaia di prodotti; dall’altro, segna un momento significativo per festeggiare questo importante traguardo.