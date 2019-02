Amazon Movian e Alkove, artigiani dell'e-commerce

C’è ben poco di hi-tech nella nuova iniziativa annunciata oggi da Amazon e indirizzata all’Italia, ma al tempo stesso risulta utile per capire quanto il colosso dell’e-commerce sia diventato punto di riferimento per gli acquisti (al momento quelli online), tanto da poter lanciare due linee di arredamento con le stesse identiche modalità che portano al lancio di smart speaker e smart display. I prodotti dei brand Movian e Alkove, così come gli apparecchi basati sull’IA di Alexa, sono destinati alla casa.

Amazon arreda: Movian e Alkove

Due marchi per il salotto, la sala da pranzo e per tutte le altre stanze dell’ambiente domestico. Al loro interno si trovano mobili, ma non solo, anche luci e complementi d’arredo, proposti non in uno spazio espositivo fisico, ma in una sezione dello store online che ai due nuovi cataloghi affianca la proposta della concorrenza. Riportiamo alcuni estratti dalla descrizione fornita dal comunicato ufficiale e un paio di immagini utili per capire quali fonti d’ispirazione hanno guidato la mano dei designer. Così Amazon definisce gli articoli Movian.

Disegnato per abbracciare uno stile di vita moderno e dinamico, Movian offre una pratica e flessibile collezione di moderni pezzi di arredamento dalle linee semplici e dallo stile nordico. Da un letto singolo minimalista a un guardaroba dal design giapponese, la gamma di prodotti include pezzi di arredamento pensati per arricchire ogni spazio nella casa.

Dopo aver dato uno sguardo al catalogo, possiamo affermare che per entrambi i marchi le spese di spedizione sono sempre gratuite, a patto ovviamente di disporre di un account Prime. Prezzi generalmente più elevati per i prodotti della linea Alkove, per via dei materiali impiegati e di un design maggiormente ricercato.

Alkove è un marchio raffinato per clienti che apprezzano un design di classe e una qualità di materiali esclusiva. Alkove offre una collezione di pezzi chiave di elevata qualità come un elegante sofa realizzato a mano. Prodotti raffinati come comodini di legno di massello dal design curato, sedie decorative con particolari in faggio o un tavolino con ruote in quercia selvatica, permettono ai clienti di arredare da soli le proprie case rendendole uniche, dei veri e propri luoghi che catturano lo sguardo.

L’annuncio arriva nella giornata in cui Amazon conferma anche l’acquisizione di eero, a testimonianza di come il gruppo di Jeff Bezos abbia intenzione di lavorare su più fronti, ma con un unico obiettivo: avvicinare sempre più il concetto di casa tradizionale a quello di smart home, spingendo l’adozione di soluzioni e tecnologie legate alla domotica, ma senza perdere di vista una necessaria attenzione a comfort e design.