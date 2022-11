Amazon Music: accesso al catalogo completo con Prime

Ottima notizia per gli utenti iscritti al sevizio Amazon Prime. L’azienda di Seattle ha annunciato che gli abbonati possono ora accedere all’intero catalogo di Amazon Music. Il piano Amazon Music Unlimited offre ancora alcune funzionalità esclusive, come la scelta dei singoli brani e la qualità audio HD.

Catalogo completo per gli utenti Prime

Gli abbonati Prime potevano accedere ad un catalogo di 2 milioni di brani (piano Prime Music). Ora è possibile accedere al catalogo completo con oltre 100 milioni di brani e ai podcast più popolari, senza costi aggiuntivi. La riproduzione non verrà interrotta dagli spot, come avviene su Spotify, ma è consentita solo la riproduzione casuale di artisti, album e playlist. C’è tuttavia una selezione di playlist All-Access, per le quali è possibile scegliere il singolo brano, saltare le tracce e sfruttare l’ascolto offline (download).

Le novità non sono limitate ai contenuti. L’azienda di Seattle ha anche aggiornato l’interfaccia dell’app Amazon Music e aggiunto la funzionalità Podcast Previews che permette agli utenti di ascoltare un’anteprima di un episodio per verificare se l’argomento è di loro interesse.

Per alcune funzionalità esclusive è ancora necessario sottoscrivere l’abbonamento a Music Unlimited (9,99 euro/mese). Questo piano permette di riprodurre i singoli brani, scaricare i brani per l’ascolto offline, skip illimitati, accesso alle versioni HD e Ultra HD, audio spaziale (Dolby Atmos e 360 Reality Audio) con dispositivi, cuffie e altoparlanti compatibili.

Ovviamente è possibile avviare la riproduzione con i comandi vocali di Alexa e ascoltare la musica tramite gli smart speaker/display delle serie Echo. L’accesso all’intero catalogo di Amazon Music giustifica in parte l’aumento del costo del servizio Prime: 4,99 euro/mese o 49,90 euro/anno.