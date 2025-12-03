 Amazon Music Delivered 2025 trasforma gli ascolti in un festival
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Amazon Music Delivered 2025 trasforma gli ascolti in un festival

Amazon Music Delivered 2025 tlarasforma cronologia di ascolto in un festival immaginario, con tanto di poster, badge e pass.
Amazon Music Delivered 2025 trasforma gli ascolti in un festival
Informatica App e Software
Amazon Music Delivered 2025 tlarasforma cronologia di ascolto in un festival immaginario, con tanto di poster, badge e pass.

Amazon Music ha trovato un modo molto simpatico per riassumere l’anno musicale degli utenti: trasformarlo in un poster di un festival immaginario. Delivered è tornato, e stavolta la propria cronologia di ascolto diventa un programma, completa di braccialetto virtuale e pass da condividere sui social.

Il riassunto annuale di Amazon Music diventa un festival

L’esperienza parte dal momento in cui “si indossa” il proprio braccialetto virtuale del festival. È surreale, ma anche abbastanza divertente. Amazon accompagna in un viaggio attraverso il proprio anno musicale presentato come se si fosse a un festival, con il poster personalizzato che mostra tutti gli artisti, i podcast e persino gli audiolibri ascoltati nei dodici mesi passati.

Il cuorre di Delivered 2025 è il poster virtuale del festival che visualizza la propria cronologia di ascolto come se fosse la scaletta di un evento reale. Gli artisti più ascoltati sono in cima, quelli meno ascoltati ma comunque importanti sono nel sottobosco del cartellone. È un modo creativo per presentare dati che altrimenti sarebbero solo liste noiose di nomi e numeri.

Oltre al poster, ci saranno anche gli approfondimenti classici, con gli artisti principali, le canzoni che sono diventate inni personali, una playlist “I miei Top Brani del 2025” personalizzata. I podcast che sono diventati i compagni quotidiani durante il tragitto casa-lavoro. I generi, gli audiolibri amati. E persino gli artisti più richiesti.

Badge e credenziali

Ma Amazon non si ferma alle statistiche. Dà anche credenziali condivisibili. Ci sono badge come “Trendsetter”, assegnato a chi scopre per primo gli album di tendenza prima che diventino mainstream. E poi c’è il badge “Headliner”, che riconosce i fan che si trovano nella percentuale più alta degli ascoltatori di un artista.

Sono trucchetti psicologici. Dare alle persone etichette carine e badge condivisibili le fa sentire parte di qualcosa, le fa sentire speciali, e soprattutto le incoraggia a condividere l’esperienza sui social, che è marketing gratuito per Amazon Music.

Come accedere a Delivered 2025 di Amazon

Delivered 2025 è disponibile anche in Italia, per i clienti idonei di Amazon Music che hanno accumulato alcune ore di ascolto durante l’anno. Amazon non specifica altro, ma presumibilmente chi ha usato il servizio regolarmente è dentro.

Per accedere, basta aprire l’app Amazon Music su iOS o Android, andare nella pagina “Libreria” e cercare “2025 Delivered”.

Oltre al proprio riassunto personale, Amazon ha anche una pagina “Best of 2025” che mostra i momenti più importanti dell’anno sulla piattaforma. È possibile esplorare le canzoni, gli album e i podcast più apprezzati dai fan su Amazon Music, e dare un’occhiata alle playlist “Best of 2025” divise per genere.

È interessante vedere cosa ha ascoltato il resto del mondo, anche se probabilmente si scoprirà che i propri gusti musicali sono o più mainstream di quanto si pensava o più strani di quanto si è disposti ad ammettere pubblicamente… C’è anche una sezione per rivivere “i momenti virali della musica che hanno segnato l’anno”.

Fonte: Amazon

Pubblicato il 3 dic 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Google Foto, nuova funzione permette di nascondere le persone

Google Foto, nuova funzione permette di nascondere le persone
India revoca ordine di preinstallare app statale

India revoca ordine di preinstallare app statale
YouTube Recap 2025, il riassunto annuale dei video guardati

YouTube Recap 2025, il riassunto annuale dei video guardati
Un anno di IT-Wallet nell'app IO: è tempo del primo bilancio

Un anno di IT-Wallet nell'app IO: è tempo del primo bilancio
Google Foto, nuova funzione permette di nascondere le persone

Google Foto, nuova funzione permette di nascondere le persone
India revoca ordine di preinstallare app statale

India revoca ordine di preinstallare app statale
YouTube Recap 2025, il riassunto annuale dei video guardati

YouTube Recap 2025, il riassunto annuale dei video guardati
Un anno di IT-Wallet nell'app IO: è tempo del primo bilancio

Un anno di IT-Wallet nell'app IO: è tempo del primo bilancio
Tiziana Foglio
Pubblicato il
3 dic 2025
Link copiato negli appunti