Amazon Music: musica, podcast e audiolibri con 3 mesi gratis

Amazon Music Unlimited è il servizio di streaming audio di Amazon che ti permette di ascoltare musica senza limiti, podcast senza pubblicità e audiolibri, tutto in un’unica piattaforma. In questo periodo è disponibile una promozione con 3 mesi di utilizzo gratuito, riservata ai nuovi clienti che non hanno mai provato il servizio.

Cosa include Amazon Music Unlimited

Con Amazon Music Unlimited hai accesso a oltre 100 milioni di brani on demand, senza interruzioni pubblicitarie. Il catalogo copre tutti i generi musicali, dagli ultimi successi alle playlist tematiche, passando per artisti emergenti e grandi classici. L’ascolto è completamente personalizzabile e disponibile su smartphone, tablet, computer e dispositivi Echo.

Podcast e audiolibri senza pubblicità

Oltre alla musica, il servizio include i podcast più popolari senza annunci pubblicitari, ideali per chi ascolta contenuti parlati durante viaggi o allenamenti. In più, ogni mese è possibile ascoltare un audiolibro a scelta tra oltre 350.000 titoli disponibili, rendendo Amazon Music Unlimited una soluzione completa anche per chi ama la lettura in formato audio.

Qualità audio avanzata

Amazon Music Unlimited supporta audio HD e audio spaziale, offrendo una qualità di ascolto superiore rispetto allo streaming standard. È una funzione particolarmente apprezzata da chi utilizza cuffie compatibili o impianti audio di qualità e vuole un’esperienza più immersiva.

Prova gratuita e costi

L’offerta attuale prevede 3 mesi gratuiti per i clienti che non sono mai stati abbonati ad Amazon Music Unlimited. Al termine del periodo promozionale, l’abbonamento si rinnova automaticamente a 10,99 € al mese, IVA inclusa, fino a cancellazione. L’iscrizione è semplice e può essere disdetta in qualsiasi momento dalle impostazioni dell’account.

Un servizio pensato per l’ecosistema Amazon

Amazon Music Unlimited si integra perfettamente con l’ecosistema Amazon, funzionando su app dedicate, web player e dispositivi Echo tramite comandi vocali. È una soluzione pratica per chi già utilizza servizi Amazon e vuole un’unica piattaforma per musica, podcast e audiolibri. Per conoscere l’offerta completa di Amazon Music Unlimited clicca qui.