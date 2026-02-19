 Amazon Music Unlimited: 30 giorni gratis con HD e audiolibri inclusi
Amazon Music Unlimited offre 30 giorni gratis, 100 milioni di brani in HD, audio spaziale e un audiolibro Audible al mese. Poi 10,99€ mensili.
Accesso illimitato a oltre 100 milioni di brani, qualità audio avanzata e integrazione con l’ecosistema Amazon: Amazon Music Unlimited si presenta come una delle soluzioni più complete nel panorama dello streaming musicale. L’offerta attuale consente ai nuovi clienti di attivare 30 giorni di utilizzo gratuito, con possibilità di cancellazione in qualsiasi momento.

Qualità HD e audio spaziale

Uno degli elementi distintivi del servizio è la qualità audio. Amazon Music Unlimited include brani in HD e Ultra HD, garantendo una resa sonora più dettagliata rispetto allo streaming standard. Per chi dispone di dispositivi compatibili, è disponibile anche l’audio spaziale, pensato per offrire un’esperienza immersiva e più coinvolgente, ideale con cuffie di qualità o sistemi audio avanzati.

Un audiolibro al mese incluso

Oltre alla musica, il piano individuale integra un ulteriore vantaggio: l’accesso a un audiolibro al mese tra un catalogo di oltre 350.000 titoli Audible, incluso per i titolari dell’account. Questo amplia l’offerta verso contenuti narrativi, podcast e produzioni originali, trasformando l’abbonamento in una piattaforma audio completa.

Piano Family e ascolto su più dispositivi

Particolarmente interessante è anche il piano Family, che permette l’ascolto simultaneo fino a sei persone su dispositivi diversi. Ogni membro può creare playlist personali e ricevere suggerimenti basati sulle proprie preferenze, senza interferenze tra profili. Un’opzione che migliora il rapporto qualità-prezzo per nuclei familiari o gruppi conviventi.

L’esperienza è pensata per essere fluida su smartphone, tablet, PC e dispositivi compatibili con Alexa, con sincronizzazione immediata delle playlist e della libreria. La gestione è semplice, così come l’attivazione: bastano pochi passaggi per iniziare la prova gratuita e accedere all’intero catalogo.

Per chi desidera testare un servizio di streaming musicale con qualità elevata, ampiezza di catalogo e contenuti aggiuntivi come gli audiolibri, i 30 giorni gratuiti rappresentano un’opportunità concreta. Nessun vincolo, cancellazione libera e un mese intero per valutare se integrare Amazon Music Unlimited nella propria routine digitale, al termine del periodo promozionale, l’abbonamento si rinnova a 10,99 euro al mese.. Per conoscere l’offerta completa di Amazon Music clicca qui.

Pubblicato il 19 feb 2026

19 feb 2026
