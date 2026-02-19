Amazon Music Unlimited: 30 giorni gratis con HD e audiolibri inclusi

Qualità HD e audio spaziale

Uno degli elementi distintivi del servizio è la qualità audio. Amazon Music Unlimited include brani in HD e Ultra HD, garantendo una resa sonora più dettagliata rispetto allo streaming standard. Per chi dispone di dispositivi compatibili, è disponibile anche l’audio spaziale, pensato per offrire un’esperienza immersiva e più coinvolgente, ideale con cuffie di qualità o sistemi audio avanzati.

Un audiolibro al mese incluso

Oltre alla musica, il piano individuale integra un ulteriore vantaggio: l’accesso a un audiolibro al mese tra un catalogo di oltre 350.000 titoli Audible, incluso per i titolari dell’account. Questo amplia l’offerta verso contenuti narrativi, podcast e produzioni originali, trasformando l’abbonamento in una piattaforma audio completa.

Piano Family e ascolto su più dispositivi

Particolarmente interessante è anche il piano Family, che permette l’ascolto simultaneo fino a sei persone su dispositivi diversi. Ogni membro può creare playlist personali e ricevere suggerimenti basati sulle proprie preferenze, senza interferenze tra profili. Un’opzione che migliora il rapporto qualità-prezzo per nuclei familiari o gruppi conviventi.

L’esperienza è pensata per essere fluida su smartphone, tablet, PC e dispositivi compatibili con Alexa, con sincronizzazione immediata delle playlist e della libreria. La gestione è semplice, così come l’attivazione: bastano pochi passaggi per iniziare la prova gratuita e accedere all’intero catalogo.

Per chi desidera testare un servizio di streaming musicale con qualità elevata, ampiezza di catalogo e contenuti aggiuntivi come gli audiolibri, i 30 giorni gratuiti rappresentano un’opportunità concreta. Nessun vincolo, cancellazione libera e un mese intero per valutare se integrare Amazon Music Unlimited nella propria routine digitale, al termine del periodo promozionale, l’abbonamento si rinnova a 10,99 euro al mese.. Per conoscere l’offerta completa di Amazon Music clicca qui.