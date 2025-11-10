Amazon Music Unlimited: 30 giorni gratis e musica senza limiti

Con Amazon Music Unlimited, l’esperienza d’ascolto raggiunge un nuovo livello. L’abbonamento offre accesso illimitato a oltre 100 milioni di brani, con la possibilità di ascoltarli ovunque, anche offline. Il servizio include una prova gratuita di 30 giorni riservata ai nuovi utenti, senza vincoli. Dopo il periodo di prova, il costo è di 10,99 € al mese, con un modello di abbonamento trasparente e flessibile.

Audio spaziale e qualità HD

Amazon Music Unlimited integra tecnologie avanzate come l’audio spaziale e la riproduzione in alta definizione (HD e Ultra HD). Questo significa un suono più profondo, nitido e realistico, ideale sia per cuffie che per sistemi audio domestici. Gli utenti possono vivere un’esperienza immersiva, con brani e album ottimizzati per sfruttare appieno le potenzialità della qualità lossless.

Abbonamento famiglia: fino a 6 ascolti simultanei

Per le famiglie, Amazon propone una soluzione dal miglior rapporto qualità-prezzo. Con il piano Family è possibile collegare fino a 6 account, ognuno con consigli personalizzati e playlist dedicate. Tutti possono ascoltare musica in contemporanea, su più dispositivi, con un’unica sottoscrizione centralizzata.

Audiolibri inclusi e suggerimenti personalizzati

L’abbonamento prevede anche un vantaggio esclusivo per i titolari di account Amazon: l’accesso mensile a un audiolibro da un catalogo di oltre 350.000 titoli su Audible. Inoltre, grazie all’intelligenza artificiale di Amazon, il sistema suggerisce automaticamente brani e playlist su misura per ogni utente, adattandosi ai gusti e alle abitudini di ascolto nel tempo.

Integrazione con Alexa e dispositivi smart

Amazon Music Unlimited è perfettamente integrato con l’ecosistema Alexa. È possibile avviare la riproduzione semplicemente con un comando vocale, creare playlist personalizzate o controllare la musica in tutta la casa grazie alla funzione multiroom. L’interfaccia intuitiva e la compatibilità con altoparlanti, smart TV e dispositivi mobili rendono l’esperienza ancora più immediata e connessa. Per conoscere l’offerta completa di Amazon Music Unlimited clicca qui.