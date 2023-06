Amazon Music Unlimited: come ottenere 4 mesi gratis

Grande occasione per trascorrere tutta l’estate (e oltre) in compagnia della propria musica preferita: oggi Amazon, in vista dell’evento Prime Day che andrà in scena nelle prossime settimane, propone ben quattro mesi di streaming gratis sulla piattaforma Music Unlimited a coloro che dispongono di un abbonamento Prime attivo e che in passato non hanno mai provato il servizio. Ecco come approfittarne, iniziando subito ad ascoltare singoli, album, playlist e podcast, senza interruzioni pubblicitarie né limitazioni di alcun tipo.

4 mesi di streaming gratis su Amazon Music Unlimited

La prima cosa da fare è visitare l’indirizzo amazon.it/music/unlimited e controllare se compare il banner visibile qui sotto. In tal caso, buone notizie: si ha accesso al catalogo composto da oltre 100 milioni di brani da riprodurre in tutta libertà, a casa, in ufficio oppure in vacanza, anche scaricandoli nella memoria interna di smartphone e tablet per quando non si sarà connessi a una rete Wi-Fi.

Solo al termine della promozione in corso, ovvero non prima di fine ottobre, sarà applicato il pagamento della sottoscrizione (9,99 euro al mese), ma ci sarà comunque la possibilità di effettuare la cancellazione del rinnovo automatico prima di quella data. Insomma, non c’è alcuna ragione valida per non approfittarne ora. A coloro non eleggibili per l’offerta, poiché già fruitori del servizio in passato, è invece riservato il 50% di sconto per tre mesi.

Ricordiamo infine che, chi ancora non dispone di un abbonamento Prime, può attivare subito il mese di prova gratuita, così da beneficiare dei tanti vantaggi inclusi, a partire dall’accesso alle offerte del Prime Day che andrà in scena l’11 e 12 luglio fino allo streaming di film e serie TV sulla piattaforma Prime Video senza alcuna spesa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.